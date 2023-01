Policininkė ėmėsi netikėtos veiklos: rajonuose vis dar įprasta, kad mama sėdi su vaiku namie

Grįžo į veiklas

2022-uosius Laura pradėjo besilaukdama antrosios dukros ir ji džiaugiasi, kad šįkart nėštumo metu galėjo realizuoti tai, ko išmoko.

„Kadangi jau bendradarbiavome su Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriumi Viktoru Lebedžinsku, šis padrąsino mane imtis ir vesti mankštas nėštukėms. Tada dar gimė mintis panaudoti savo turimą akušerinę patirtį ir žinias bei suorganizuoti visą seminarų ciklą moterims apie pasiruošimą gimdymui. Per šį laikotarpį gavau unikalią galimybę ir patekau į tarptautinius mokymus NEPPE („New era of pre– and postpartum exercise“), kuriuos baigiau ir tapau sertifikuota nėščiųjų ir moterų trenerė pagal „Europeactive“ standartus. Nors iki tol, kaip minėjau, buvau baigus sporto magistro studijas, tačiau visi nauji mokymai yra svarbūs, norint klientams suteikti maksimaliai kokybišką paslaugą“, – vardija veiklas L. Dabašinskienė.

Ir visa tai vyko jai besilaukiant mažylės, kuri pasirodė per pačias Jonines.

„Vos keli mėnesiai po Gabrielės gimimo aš galėjau grįžti ir tęsti savo darbą treniruodama moterimis po gimdymo iki pat dabar. Žodžiu, visus mokslus ir akušerinę praktiką, taip sakant, išbandžiau maksimaliai ant savęs“, – šypsosi ji.

Gimsta draugystės

Laura jau prieš kelerius metus buvo įkūrusi iniciatyvą „Mano mama juda“, kurios metu Gelgaudiškio dvaro prieigose kvietė mamas su vežimėliais ir vaikais treniruotei. Visą veiklą ji tęsia ir net labiau išplėtė.

„Draugystė su Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru yra labai graži ir unikali, orientuota ne į tai, kokius skaičiukus pateikti metinėje ataskaitoje. Šios draugystės metu mes kartu suorganizavom ne vieną šeimų žygį, įtraukėme jaunas šeimas į sveikatingumą, galbūt net tapome pirmieji Lietuvoje, kurie pradėjo organizuoti visą užsiėmimų ciklą moterims po gimdymo, siekiant sumažinti pogimdyminės depresijos rizika“, – džiaugiasi aktyvi mama.

Ji įsitikinusi, kad jokios pogimdyminės depresijos gairės neatstos praktikių veiksmų, kuriuos ji daro ir kuriais siekia pagerinti moterų tiek fizinę, tiek psichinę būklę.

2022 rudenį Laura pradėjo visą užsiėmimų ciklą moterims po gimdymo – mankštinosi salėje ir gryname ore su vežimėliais, susitiko ir bendravo su kvalifikuota psichologe, sportavo baseine.

„Aš net nekalbu, kokia liekamoji vertė šių užsiėmimų, nes tarp mamų užsimezgė bendrystė! Kartu sportavome, kalbėjomės, juokėmės, kartu po treniruotės gėrėme kavą ir net susiorganizavom „Mano mama juda“ Kalėdas, kur šokome su vaikais ir vaišinomės prie bendro stalo. Tiek daug gerų emocijų dar nesu patyrusi“, – vardija aktyvistė.

Ji prisipažįsta, kad laikotarpis po pirmosios dukrytės gimimo jai buvo labai sudėtingas ir spėja, kad pasireiškė pirmieji pogimdyminės depresijos požymiai, kuriuos įveikti padėjo artimųjų pagalba.

„Vos tai prisiminus, kyla beprotiškas noras padėti mamoms grįžti prie normalaus gyvenimo ir juo džiaugtis. Nėščiųjų ir moterų po gimdymo sveikatinimas – tai mano pasitenkinimas ir ne tik. Tai mano kaip akušerės pareiga“, – teigia L. Dabašinskienė.

Padeda promočiutė

Tiesa, Laura nepamiršta ir savo kitos išpildytos svajonės – policijos pareigūnės karjeros. Šiuo metu ji vaiko priežiūros atostogose, dalijasi žiniomis jau su kitomis trenerėmis apie priešgimdyvinį ir pogimdyminį moterų sveikatinimą: „Kaip viskas vystysis ateityje nežinau, visko aprėpti neįmanoma, todėl atsargiai kalbu apie savo kaip policininkės karjerą. Galiu pasakyti tik tiek, jog dar matau ir norėčiau matyti save kaip policijos pareigūnę.“

Šiais metais Laura toliau žada tęsti pradėtas veiklas – organizuoti šeimų žygius, vesti mankštas mamoms, įtraukti naujas nėštukes į sveikatingumą.

„Taip pat planuoju suorganizuoti nuotolinius akušerinius mokymus poroms besiruošiant gimdymui. Noriu pasidalinti savo kaip mamos, trenerės ir akušerės patirtimi „sėkmingo gimdymo žygyje“. Taip pat viena iš svajonių yra įtraukti didžiuosius sveikatos centrus ir suteikti kokybišką pogimdyminę priežiūrą moterims iškart po gimdymo. Pogimdyminė priežiūra – tai ne tik vizitas ar skambutis, tai gali būti visas užsiėmimų paketas, skirtas moterims atsigauti ir lengvai prisitaikyti prie gyvenimo pokyčių. Kaip sakau, reikia svajoti, o svajonės tikrai pildosi“, – įsitikinusi jurbarkietė.

Jei užsikrėtėte Lauros aktyvumu, mankštos pratimų ir idėjų galima rasti „Mano mama juda“ socialinėse paskyrose.

„Gaila, bet vis dar pastebiu konservatyvumą rajonuose. Tai, ką darau, yra nauja ir neįprasta. Įprasta matyti mamas, sėdinčias namuose apsikabinus vaikus ir laukiančias grįžtančių iš darbų vyrų. Tačiau vos tik pakeisime šį požiūrį ir, kol tie vyrai dirba, išeisime ir praleisime laiką kompanijoje, sportuojant ar tiesiog besimėgaujant kava su drauge, pamatysime ne tik laimingą mamą ir socialų vaiką, bet ir vyras bus laimingas, matydamas veiklią ir aktyvią savo moterį“, – pataria L. Dabašinskienė.

Dažniausiai pusmečio Gabrielė irgi dalyvauja mamos vedamose veiklose, o jeigu nutinka kitaip – ją prižiūri 83-ejų Gabrielės prosenelė.

„Ji yra mano pasididžiavimas ir visapusiška pagalba. Be jos negalėčiau sau ir savo šeimai leisti tiek daug laisvės. Laimingi tie, kurie turi tokias promočiutes. Manau, ir senyvo amžiaus žmogui svarbu jaustis reikalingam, tada jis tampa gyvybingesnis“, – dėkoja mama.