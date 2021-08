Vasarišką skanėstą namuose gali pasigaminti ir vaikai: patarė, kaip išsirinkti ledų gaminimo aparatą

Užtruks vos 20 minučių

Ledų ištakos – gilios: jais vaišinta dar Aleksandro Makedoniečio laikais jo žygių į Persiją metu. Būtent tada buvo sugalvota sniege šaldyti uogas, kurio iš kalnų atnešdavo vergai. Dabar viskas kur kas paprasčiau – daugybę įvairiausių skonių ir rūšių ledų randame prekybos centruose ar specializuotose parduotuvėse, tačiau ne ką prastesnius skanumynus ledų aparato dėka galima pasigaminti ir namuose.

Ledų gaminimo aparatai – šeimų itin mėgstami įrenginiai. Jie neužima daug vietos ir neeikvoja daug elektros energijos sąnaudų, bet leidžia paprastai ir greitai pasigaminti gardžius naminius ledus: vos per 20–40 min. ledų gaminimo aparatas gali pagaminti apie 1 kg ledų. Naminis skanumynas – gerokai pigesnis nei pirktinis, be to, yra sveikesnis, nes jis gaminamas tik iš jūsų pasirinktų, kokybiškų produktų ir yra be jokių nepageidaujamų priedų.

Kaip vyksta ledų gaminimo procesas?

Ledai gaminami jau veikiančiame aparate. Visi ingredientai pilami ir dedami per dangtelio angą, o tuomet susidariusi ledų masė yra vienu metu maišoma ir šaldoma.

Naminius ledus galima pagaminti ir be specialaus aparato, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad ši procedūra reikalauja rankinio maišymo mažiausiai tris kartus kas kurį laiką tam, kad galima būtų išvengti didelių ledukų kristalų susidarymo. Ledų aparatas šį procesą automatizuoja, todėl ledų masė būna vientisa ir be ledukų gabalėlių.

Kaip išsirinkti ledų gaminimo aparatą?

Ledų gaminimo aparato pasirinkimas turėtų būti paremtas jūsų poreikių ir galimybių analize. Pasak „Varlė.lt“ buitinės technikos specialistės Inos Gadeikienės, kokybiški ledų aparatai reikšmingai palengvina naminių skanėstų paruošimą. Tačiau jeigu jais bus naudojamasi kartą arba du per metus, nebūtina rinktis brangiausio įrenginio, nes jis nebūtinai atitiks jūsų poreikius. Kur kas svarbiau – įrenginio tipas.

„Ledų gaminimo aparatai pagal savo konstrukciją skiriami į du tipus – šaldomus vandeniu ir aparatus su kompresoriumi, kuris veikia tarsi mini šaldytuvas. Jie yra kur kas našesni ir didesni nei vandeniu šaldomi ledų gaminimo įrenginiai, tačiau esama ir daugiau skirtumų. Galingesni prietaisai greičiau maišo ledų masę, o tai reiškia, kad ledukai smulkinami efektyviau ir šaldymas vyksta greičiau. Žinoma, reikėtų žinoti ir tai, kad didesniu galingumu pasižymintis ledų aparato variklis reiškia ne tik ilgesnį įrenginio tarnavimo laiką, bet ir tai, kad toks daiktas taip pat užims daugiau vietos, tad reiktų tam pasiruošti“, – patarimais dalinasi I.Gadeikienė.