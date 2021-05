Tiesa, šioje šalyje ne tik klimatas šiltesnis, bet ir įkvepiančių vietų studijoms daugiau. Ar kada nors svajojote apie pamoką paplūdimyje? Būtent tai daro Mursijoje esanti mokykla. Po metų mokymosi nuotoliniu būdu ir socialinio atsiribojimo klasėse, mokykla bando rasti sveikesnę aplinką.

„Félix Rodríguez de la Fuente“ mokyklos moksleiviai šiuo metu sėdi savo suoluose ir stebi, ką lentoje aiškina mokytojas. Nuo įprastų mokyklų skirtumas tik tas, jog visa tai įkurdinta ant jūros kranto, rašoma „Reuters“.

„Tai saugu ir vaikams labai smagu, – sako anglų kalbos mokytojas Juanas Francisco Martínezas. – Tai, ko jie čia išmoksta – nepamiršta.“

Kai kurie basi mokiniai grodami ksilofonais maišė smėlį kojomis, o kiti saugojo savo užrašų knygelių puslapius, kad vėjelis neišpūstų į jūrą.

Be to, ši klasė dalyvauja projekte „Švarus oras“, kuriame siekiama pagerinti vaikų oro kokybę per COVID-19 pandemiją, įskaitant mokymąsi po atviru dangumi.

Mokytojai paplūdimį vaikams pradeda ruošti 8 valandą ryte. Aštuonios klasės dalyvauja 20 minučių trukmės pamokose.

Šioje mokykloje mokosi vaikai nuo 3 iki 12 metų, kurie pamokų metu lieka jiems skirtose vietose. Kol kas, šioje mokykloje nebuvo koronaviruso atvejų.

„Man patinka eiti į paplūdimį! – sakė 9-erių Antonio Fernándezas. – Man labiau patinka būti paplūdimyje, nes čia jaučiuosi labiau atsipalaidavęs“.

10-metis Luzas prisipažino: „Tai yra labai šaunu, nes esu su draugais ir dar paplūdimyje. Aš myliu paplūdimį, vasarą ateinu čia maudytis kiekvieną dieną ir myliu smėlį“.

Žinoma, Lietuvoje ne tik neturime paplūdimių su vaizdu į vandenyną, bet ir oras mokslui gryname ore nepritaikytas, todėl ministrės pasiūlymai didelio susidomėjimo nesulaukė.

Parengta pagal „Reuters“ inf.