Vaikų draugystė su vaisiais ir daržovėmis atsiranda net žaidžiant stalo žaidimus

Dovana pasiekė šimtus darželių

Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra Lietuvos ugdymo įstaigose nuo 2009 metų vykdoma programa Vaisiai ir daržovės, pienas ir pieno produktai. Ji neapsiriboja tik produktų dalinimu vaikams, bet ir pasitelkia įvairias priemones paskatinti vaikus vartoti daugiau sveikų maistinių medžiagų.

Gegužės mėnesį net 712 Lietuvos darželių gavo spalvingus stalo žaidimus, kurie skirti dar labiau įtraukti vaikus į programą.

„Dauguma darželių labai džiaugėsi, kad gaus dovanų, skambino pasitikslinti ar čia ne koks virusas, nes juk nieko nemokamai nėra! Dar ir dabar gauname laiškų su padėka dėl dovanotų žaidimų, o atsakydami pabrėžiame, kad didžiausias ačiū Kaimo rinkų ir verslo plėtros agentūrai ir Vaisiai ir daržovės, pienas ir prieno produktai projekto organizatoriams, o mūsų indėlis tik toks, kad žaidimai pasiektų darželius“, – pasakoja žaidimus į ugdymo įstaigas pristačiusios įmonės „Jugleta“ direktorė Eglė Juzėnienė.

Žaidimų tematika įvairi

Darželiai gavo keturis skirtingus stalo žaidimus, kurie skirti vaikus supažindinti su daržovėmis, jų įvairove, jų naudingomis savybėmis.

Stalo žaidimas „Daržas“ kviečia vaikus patiems tapti sodininkais ir savo darže pasodinti kuo daugiau įvairesnių daržovių. Nemačiomis vieną po kitos vaikai atversdami korteles gali auginti paprikas, svogūnus, kopūstus ir kitas daržoves. Taip pat jie sužino, jog darže kartais apsigyvena labai mielos išvaizdos, bet ne tokio gero būdo kirminas, naikinantis užaugintą derlių.

Stalo žaidimas „Maitinkis sveikai ir atsakingai“ moko apie sveikos mitybos taisykles. Mažieji žaidėjai turi sukomplektuoti pusryčių, pietų ir vakarienės meniu. Žinoma, laimi tas, kurio maisto racione nėra nesveikų produktų. Puiki proga išsiaiškinti, sveika ar nesveika, tas torčiukas pusryčiams.

Apie kasdieninėje mityboje vartojamų produktų kilmę moko stalo žaidimas „Kaip atsirado ant stalo“. Žaidėjai susipažįsta su įvairiais produktais, jų nauda ir sužino, koks kelias jų yra iki tol, kol galime juos valgyti.

Stalo žaidimas „Vaisių kelionė“ kviečia mažuosius pasirungti – kas pirmas surinks lentelėje trijų skirtingų vaisių eilę, tas laimės. Žinoma, bežaidžiant tikrai pavyks išsiaiškinti, kurie tie vaisiai auga ir pasmalsauti, kokie vaisiai mėgstamiausi.

Žaisdami vaikai mokosi

„Tokie žaidimai labai naudingi, nes vaikai geriausiai mokosi žaisdami, tad dabar jie gali susipažinti su vaisiais, daržovėmis, sužinoti daugiau apie sveiką mitybą“, – gauta dovana džiaugiasi Kauno m. lopšelis-darželis „Vaidilutė“ – direktorė Sigita Kratauskienė.

Šiame darželyje daug dėmesio skiriama patirtiniam ugdymui, nes vaikai geriausiai mokosi iš gyvo pavyzdžio, žaisdami. Darželio teritorijoje stovi šiltnamis, kuriame vaikai augina įvairiausias daržoves, prieskonius, kurie užaugę keliauja ant darželinukų stalų.

„Visai kitaip valgo, kai žino, jog patys užsiaugino“, – šypteli darželio vadovė.

Jai pritaria ir Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorė Ramunė Pečiukonytė. Keturis skirtingus žaidimus pasidalijo keturios darželyje veikiančios grupės nuo pačių mažiausių iki priešmokyklinukų.

„Žaidimai yra naudingi, nes turi taisykles, lavina atmintį ir padeda išmokti naujų dalykų. Darželyje daug dėmesio skiriame sveikai gyvensenai. Organizuojame salotų dienas,kuomet vaikai patys gamina, ragauja. O ir savo darže vis ką nors auginame – juk koks stebuklas, užkasei vieną bulvę, išaugo daugybė! Tiesa, kartais tik reikia pasaugoti, kad pirma laiko derliaus nenuskintų, taip jis vilioja“, – juokiasi R.Pečiukonytė.

Vaisiai ir daržovės, pienas ir pieno produktai programą žaidimai patinka ir Vilniaus spec. lopšelio-darželio „Žolynėlis“ vaikams.

„Vaikai žaisdami mokosi bendrauti: išklausyti, nepertraukinėti, patarti. Be to, tai puiki galimybė geriau pažinti žaidimo dalyvius: įžvelgti jų charakterio savybes, kaip žaidėjai reaguoja į laimėjimą ar pralaimėjimą, – teigia darželio vadovė Kristina Svirskytė. – Žaidimai ne tik labai smagūs, bet ir suteikia praktinės naudos – didina turimas žinias. Todėl tai du privalumai viename – žaidžiant ne tik smagiai praleidžiamas laisvalaikis, bet ir sužinoma daug naujų dalykų. Šie žaidimai taip pat ugdo vaiko kantrybę. Žaidžiant stalo žaidimus, dažnai kantriai tenka laukti savo ėjimo eilės, nes prieš tai kiti žaidėjai turi atlikti savo manevrą. Be to, stalo žaidimai žaidžiami tikrai ilgai, todėl vaikai išmoksta ilgiau išlaikyti dėmesį.“