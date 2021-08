Adaptacija darželyje: patarimai, kaip 2-3 metų vaikui padėti prisitaikyti ugdymo įstaigoje

„Ši pradžia sunki ne tik vaikui, bet ir jo tėvams“, – pastebi ankstyvojo ugdymo mokyklos „Eureka“, skirtos 2-5 metų vaikams, mokytoja Justė Petkuvienė ir drauge su psichologe Agnė Gurkšnė dalinasi patarimais bei JAV psichologės Joan Brown įžvalgomis, kurie palengvins adaptacijos periodą ir tėveliams ir vaikams.

Kas yra adaptacija ir kokie jos etapai?

„Patekęs į nežinomą aplinką, vaikas patiria didelį stresą. Kad jis priprastų, turi išgyventi adaptacijos procesą. Šis terminas nusako gebėjimą prisitaikyti prie išorinės aplinkos ir sąlygų bei pripratimą prie jų“, – taip adaptaciją apibrėžia psichologė Agnė Gurkšnė.

JAV psichologė J. Brown išskiria šiuos procesus, kurie kinta, kai vaikas pradeda lankyti ugdymo įstaigą:

Įvyksta įgūdžių regresas;

Pablogėja miego kokybė ir sumažėja apetitas;

Vaikas atrodo prislėgtas, neturi jėgų;

Padažnėja pykčio priepuoliai.

„Nebijokite vaiko pokyčių, tokiu būdu vaikas kovoja su stresu ir prisitaiko prie naujų sąlygų. Kaip ir mes visi, vaikai taip pat yra skirtingi. Vieni vaikai prie naujos aplinkos prisitaiko be vargo, kitiems adaptacija užtrunka ilgiau“, – įžvalgomis dalinasi mokytoja J. Petkuvienė.

Pagal psichologę J. Brown, lengvai prisitaikančiam vaikui adaptacija įvyksta per 2-4 savaites. Tokie vaikai miega ramiai, turi gerą apetitą, emocinė vaiko būklė rami ir be didelių nuotaikos kaitų. Be ašarų ir pykčio paleidžia tėvus ir žaidžia su savo klasės draugais. Vaikas užmezga ryšį su bendraamžiais ir mokytojomis, gali paprašyti mokytojo pagalbos. Net esant lengvam prisitaikymui, vaikas iš pradžių gali patirti miego ir apetito problemų.

„Sunkesnis prisitaikymas prie aplinkos trunka ilgiau negu mėnesį“, – pastebi mokytoja J. Petkuvienė ir pateikia psichologės J. Brown įžvalgas, kokie elgesio elementai būdingi sunkesnę adaptaciją išgyvenančiam vaikui: vaikas dažnai serga ir adaptacija tampa sudėtingesnė dėl ilgų pauzių. Vaikas miega neramiai, pasižymi sumažėjusiu apetitu, dažnai verkia ir būna liūdnas. Tokie vaikai prasiblaško žaisdami, bet neilgam. Taip pat sunku išsiskirti su tėvais. Vaikas nerodo susidomėjimo bendravimu ir klausia kada jo ateis pasiimti.

„Galite suprasti, kad adaptacijos laikotarpis baigėsi, kai visi šie minėti aspektai stabilizuojasi. Vaikas gerai miega ir valgo, nuotaikų kaita sumažėja“, – JAV psichologei pritaria Agnė Gurkšnė.

Psichologė J. Brown išskiria, kad vaiko adaptacijos ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje procesas vyksta keliais etapais.

Pirmas etapas „Netinkamo prisitaikymo laikotarpis“. Nesvarbu, kaip tėvai ruošia vaiką darželiui, iš pradžių jie vis tiek patirs stresą ir nuolatinę įtampą. Vaikui sunku išsiskirti su tėvais, jis dažnai verkia.

Antrasis etapas „Adaptacijos laikotarpis“. Apsauginiai psichikos mechanizmai yra budėjimo režime, vaikas pradeda bendrauti su mokytoju ir su kitais vaikais, dalyvaudamas žaidimuose, tačiau vis tiek ilgisi tėvų ir dažnai jų teiraujasi. Šiame etape vaikas dar tik pradeda priprasti prie naujų taisyklių, todėl jie gali jas pažeisti ir atsisakyti vykdyti kai kuriuos mokytojo prašymus.

Trečias etapas „Kompensavimo etapas“. JAV psichologės J. Brown teigimu, prisitaikymo procesas baigiasi, vaikas įpranta prie savo klasės ir mokytojų, prie savo naujo tvarkaraščio ir ramiai leidžiasi į mokyklą ar darželį visai dienai. Jų emocinė būsena tampa stabilesnė, o fiziologiniai rodikliai tampa normalūs. Patarimai tėveliams sėkmingai adaptacijai

Remdamasi savo patirtimi ir psichologių J. Brown bei A. Gurkšnės įžvalgomis, mokytoja J. Petkuvienė paruošė dvidešimt sėkmingos adaptacijos patarimų tėveliams: