Dietologė E. Gavelienė ragina iš anksto pasirūpinti vaikų imunitetu: įvardijo, kas padės jį sustiprinti

Maisto porcijos dydį vaikas turi reguliuoti pats

Teisingus mitybos įpročius vaikams turėtų formuoti tėvai ir jų pavyzdys. Būtent jie turi pasirūpinti, kad vaikas maitintųsi sveikai, pilnavertiškai ir taip gautų kuo daugiau imuninei sistemai būtinų medžiagų. Juk kuo turtingesnė mityba, tuo didesnė garantija, kad organizmui pakaks visų būtinų vitaminų bei mineralų, o vaikas nesirgs.

Anot gydytojos dietologės E. Gavelienės, kasdieniame maisto racione reikėtų atsižvelgti į maisto parinkimo piramidę.

„Lėkštėje turėtų būti kuo įvairesnis, visavertis maistas. Vaikai kiekvieną dieną turėtų valgyti vaisius ir daržoves, pieno produktus, bent du kartus per savaitę valgyti žuvį, liesą mėsą, kelis kartus per dieną gali būti skanaujama ir viso grūdo gaminių, o taip pat – nereikėtų užmiršti ankštinių daržovių. Valgyti daržoves ir vaisius reikėtų kiekvieną dieną, nepriklausomai nuo amžiaus grupės ar metų laiko. Per dieną jų reikėtų suvalgyti mažiausiai 400 g. Galima atsižvelgti ir į sezoniškumą, pavyzdžiui, šiuo metu įtraukti į paros normą daugiau uogų, o artėjant rudeniui – kitų sodo bei daržo gėrybių“, – rekomenduoja specialistė.

Gydytoja dietologė pažymi, kad vaikų mityboje labai svarbią reikšmę užima skysčiai. Vaikams per parą rekomenduojama išgerti bent litrą vandens, todėl nuo pat mažumės reikėtų ugdyti šį įprotį. Be to, gydytoja atkreipia dėmesį, kad mityboje labai svarbus valgymo režimo ugdymas.

„Maistas turėtų būti valgomas reguliariu laiku ir tinkamu kiekiu, pagal vaiko poreikius, stebint jo svorio kaitą ir energijos pakankamumą. Tuo metu, kai valgoma, reikėtų atidėti pašalines veiklas, o taip pat – svarbu leisti vaikui pačiam reguliuoti savo porcijos dydį. Taip bus ugdomas sveikatai palankus maisto kiekio pasirinkimas“, – sako E. Gavelienė.

Į kuprinę – indelį su daržovėmis

Artėjant mokslo metams E. Gavelienė primena, kad vaikai turėtų valgyti pusryčius namuose arba mokykloje, jei yra tokia galimybė. „Pirmasis dienos valgymas yra labai svarbus, jis turėtų būti sudarytas iš kompleksinių angliavandenių, kurie suteiks energiją, ir baltymų, kurie bus kaip statybinė medžiaga bei truputėlį sulėtins virškinimo procesą, ilgiau palaikys sotumą. Pusryčiams puikiai tinka viso grūdo košė, kiaušinis su viso grūdo duona arba varškė“, – sako gydytoja dietologė.

Po pamokų daugelis vaikų turi užklasinių veiklų, kurios trunka iki vakaro, todėl papietavus mokykloje iki vakarienės namuose dažniausiai tenka ilgai laukti. Dėl to sveikatai palankios mitybos konsultantė rekomenduoja pasirūpinti ir vaikų užkandžiais – priešpiečiais bei pavakariais. Anot jos, svarbiausia, kad vaikams įdedamas maistas turėtų patogią valgymo formą, neturėtų galimybės ištižti ar susitrinti.

„Priešpiečiams ir pietums puikiai tiks įvairios daržovių lazdelės, kurias patogu įsidėti į indelį ir suvalgyti, taip pat – uogos, vaisiai, viso grūdo duonos riekelė su varškės sūriu. Visgi, svarbiausia pagalvoti, kiek tame maiste bus naudingų medžiagų. Juk jeigu įdėsime bandelę, emocija gal ir bus teigiama, bet suvalgius ją vaikui kils ankstyvas alkio jausmas, o naudingų maistinių medžiagų jis negaus, gaus tik lengvai įsisavinamų angliavandenių, kurie nėra būtinasis komponentas vaiko racione“, – teigia E. Gavelienė.

Anot prekybos tinklo „Rimi“ vaisių ir daržovių kategorijos vadovės Olgos Suchočevos, prekybos tinklas savo racione turi gausybę vaikams tinkančių ir puikiai priešpiečius ar pavakarius papildančių užkandžių.

„Turime specialią vaikų maisto liniją, kurią sudaro maži agurkėliai, pomidoriukai, traškios morkytės bei paprikos. Viskas, ką patogu valgyti ir turėti su savimi kuprinėje. Taip pat, turime didelį uogų, džiovintų vaisių asortimentą, kuris gali puikiai papildyti sveikų užkandžių sąrašą. Apskritai, turime vieną didžiausių vaisių bei daržovių kategorijos pasirinkimą, kurį sudaro daugiau nei 400 skirtingų rūšių. Vaisius ir daržovės lietuviai perka visus metus, tačiau pastebime, kad vis dažniau žmonės ieško naujų, egzotiškesnių skonių. Atsižvelgdami į tai plečiame savo asortimentą ir pirkėjams siūlome dar didesnę įvairovę“, – sako O. Suchočeva.

Svarbu ne tik sveika mityba, bet ir fizinis aktyvumas

Gydytoja dietologė E. Gavelienė sako, kad vaikų imuniteto stiprinimui svarbus ne tik pakankamas organizmo aprūpinimas maistinėmis medžiagomis, bet ir poilsis, miego kokybė, pakankamas fizinis aktyvumas. Visą tai reikėtų užtikrinti ištisus metus, kad vaikas būtų kuo stipresnis ir atsparesnis įvairioms ligoms.

„Įvairus racionas, užmetant akį į sveikatai palankaus maisto parinkimo piramidę, yra labai svarbus. Savaitės valgiaraštyje ir vaiko lėkštėje turi būti visų maisto produktų grupių, tačiau ne ką mažiau svarbu pasirūpinti ir kokybišku vaiko poilsiu. Būtina matyti, ką vaikas veikia vakare – ar pakankamai miega, ar ne per daug laiko praleidžia ekranų apsuptyje, sudaryti visaverčiam poilsiui tinkamą aplinką“, – rekomenduoja gydytoja.

Vaikų imuniteto stiprinimui svarbus ir fizinis aktyvumas. „Leiskite laiką su vaiku aktyviai – būkite gryname ore ir sportuokite. Judėjimas ne tik gerina kraujotaką ir suaktyvina visų organizmo sistemų veiklą, bet ir dalyvauja organizmo apsaugos stiprinime. Be abejo, prie to paties fizinio aktyvumo būtų ir grūdinimasis“, – sako E. Gavelienė.

Anot gydytojos dietologės, fizinio krūvio stoka, netinkama ir nereguliari mityba bei poilsio trūkumas gali ne tik susilpninti imunitetą, bet ir paskatinti kitų ligų atsiradimą.