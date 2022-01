Vaikus vargina drėgnas kosulys? Specialistė moko masažo, kuris padės atsikosėti

Daugiau kaip 10 metu aktyvia masažo ir kineziterapijos praktika užsiimanti specialistė dalinasi atsikosėjimą skatinančiais praktiniais patarimais, kurie tinka įvairaus amžiaus žmonėms.

Masažo elementai

Jei namuose turite didelį ir tvirtą gimnastikos kamuolį – jį puikiai galima panaudoti perkusinio masažo atlikimui. Paguldykite vaiką ar suaugusįjį ant pilvo, leiskite jam apsiprasti su padėtimi, kad jis ant kamuolio jaustųsi saugiai. Plaučių zonoje atlikite perkusinį masažą, kad atšokęs nuo vibracijos sekretas kuo greičiau pasišalintų iš kvėpavimo takų. Kaip visa tai atlikti taisyklingai masažo specialistė demonstruoja video pamokoje.

Beje, visus kvėpavimo pratimus galima atlikti ne tik ligos atveju, bet ir profilaktiškai.

Specialūs kvėpavimo pratimai

Anot specialistės, svarbiausia taisyklinga laikysena ir kvėpavimas. Įkvėpimas turėtų būti per nosį (idealu tai atlikti per 4 sekundes), tuomet 2 sekundes daroma pauzė ir per 4 sekundes išpučiama per burną. Įkvėpimo metu išpučiame pilvą, o išpūtimo – įtraukiame. Tai gali tapti puikia diafragmos raumens treniruote.

Norint paskatinti vaikų atsikosėjimą – galima įtraukti žaidybinius elementus. Baliono pūtimas – labai tinkama priemonė. Pučiant balioną aktyvinami virpamojo epitelio judesiai ir skatinamas sekreto pasišalinimas.

„Puiku, kai įsitraukia visa šeima ir kartu su vaiku pučia balionus, po to juos paleidžia į orą. Dažniausiai šis veiksmas sukelia vaikams daug juoko, kurio metu metų dalyvauja daug kvėpavimo raumenų, kurie skatina kosulį“, – sako masažuotoja ir priduria, kad pradėjus atsikosėti reiktų visada lenktis žemyn, kad galva būtų žemiau dubens.

Kitas vaikams įdomus žaidimas ir puikus kvėpavimo pratimas – pūtimas pro šiaudelį. Įtraukti vaikus į šią veiklą labai lengva, galima į stiklinę įpilti šiek tiek burnos skalavimo skysčio, kad pučiant gamintųsi burbulai.