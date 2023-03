Specialistė apie tai, kas padeda atitraukti vaikus nuo ekranų ir pagerina suaugusių įvaizdį jų akyse

Pasak kasmetinį tarptautinių vasaros stovyklų forumą „Study the world“ organizuojančios kalbų mokyklos „Ames Education“ vadovės Eglės Kesylienės, toks laiko praleidimo būdas sukuria daug daugiau vertės nei tik vaiko užimtumas – stimuliuoja jo protą, padeda sutarti su suaugusiais ir rūpinasi jo sveikata. Ir tai – tik dalis gerų dalykų.

Moko laisvalaikio būdų be ekranų

„Pasaulyje, kurį valdo mūsų gyvenimą lengvinančios technologijos, dėl sėslaus gyvenimo būdo atsirandančių problemų daugėja – tiesa sakant, fizinio aktyvumo stoka yra pagrindinė ligų priežastis visose technologiškai išsivysčiusiose šalyse. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, sėdimas gyvenimo būdas padvigubina širdies ir kraujagyslių ligų, diabeto ir nutukimo riziką, didina storosios žarnos vėžio, aukšto kraujospūdžio, osteoporozės, lipidų sutrikimų, depresijos ir nerimo riziką, tačiau specialistams rūpestį kelia tai, kad kenčiančių nuo šių sutrikimų amžius drastiškai jaunėja, nes vaikai nuo kūdikystės įprato laisvalaikį leisti prie ekranų.

Lietuvoje atliktų tyrimų rezultatai parodė, kad 6–14 metų vaikų vidutinė buvimo prie ekranų trukmė abiejų karantinų metu buvo 7 valandos darbo dieną ir 5 valandos savaitgaliais, o tai reiškia – mažesnį fizinį aktyvumą ir prastesnę emocinę sveikatą. Tačiau to dažniausiai galima visiškai išvengti, jeigu tinkami įpročiai bus ugdomi dar vaikystėje.

Jokios abejonės – vasaros stovyklos yra puikiausias būdas vaikus atitraukti nuo ekranų, nes jų metu technologijų naudojimo laikas yra ribojamas, todėl vaikai išmoksta pramogauti be išmaniojo telefono ir kompiuterio – užsiima įvairiomis įtraukiančiomis ir lavinančiomis veiklomis. Pavyzdžiui, mūsų „iCamp“ stovykloje Palangoje vaikai ne tik mokomi anglų kalbos, tačiau kasdien pasineria į vis kitas aktyvias veiklas – žaidžia komandinius žaidimus, sportuoja ir dalyvauja įvairiose ekskursijose. Jeigu sakome, kad gyvenimas yra per trumpas, vasara tikrai per trumpa ja iššvaistyti nieko neveikimui“, – šypsosi E. Kesylienė.

Ugdo socialinius įgūdžius

Psichologai sutaria, kad draugystė yra vienas svarbiausių žmogaus gyvenimo aspektų, todėl tinkamus įgūdžius reikia pradėti ugdyti kiek įmanoma anksčiau. Vasaros stovykloje vaikai susipažįsta su bendraamžiais iš skirtingų šalių, su skirtinga patirtimi ir pasaulėžiūra, todėl užmegzti emocinius ryšius su skirtingais žmonėmis išmoksta dar vaikystėje – ši savybė itin praverčia svarstant karjerą tarptautinėse ar multikultūrinėse įmonėse. Nekalbant apie tai, kad vasaros metu vaikų užmegzta pažintis gali peraugti į viso gyvenimo draugystę.

„Vasaros atostogų metu, kai nereikia eiti į mokyklą ir kasdien matytis su bendraklasiais, vaikams sunku užmegzti ar palaikyti draugystę su savo bendraamžiais – be brolių, seserų ar pusbrolių, daugumai vaikų beveik tris mėnesius tenka bendrauti tik su tėvais ar seneliais, kurie vasarą juos prižiūri. Kad ir kaip jie būtų mylimi, šio ryšio nepakanka besiformuojančiai asmenybei – bendraudami su bendraamžiais, vaikai išmoksta kartu spręsti įvairaus pobūdžio problemas, užmegzti ryšius bei bendradarbiauti. Kartais tėvams sakau, kad tinkama socializacija vaikystėje gali padėti vaiko vystymuisi ir augimui labiau nei daržovių valgymas ar knygų skaitymas, tad uždaryti vaiko tarp keturių sienų net su labiausiai mylinčiais seneliais nereikėtų“, – pastebi E. Kesylienė.

Moko komandinio darbo

Kaip ir socializavimosi aspektas, gebėjimas susidraugauti taip pat yra susijęs su komandinio darbo įgūdžių tobulinimu – išmokti būti komandos dalimi ir laviruoti tarp skirtingo charakterio žmonių poreikių yra itin svarbus įgūdis. Anksti išmokę siekti bendro tikslo komandoje, vaikai įgauna pranašumą ne tik mokykloje, bet ir gyvenime – vasaros stovykloje įgyta patirtis išmoko, kad komandinis darbas yra sprendimas, o ne kliūtis atliekant įvairias užduotis ir laiku užbaigiant sudėtingus projektus.

Kuria teigiamą suaugusių įvaizdį

Pasak specialistės, kitas vasaros stovyklos privalumas yra tai, kad ji suteikia vaikui galimybę susikurti teigiamą suaugusiųjų įvaizdį – ankstyvoje paauglystėje, kai dominuoja visko neigimas, šis aspektas yra itin svarbus. Paprastai stovyklos konsultantai yra jauni žmonės, kurie yra ne tik energingi, bet ir vaikų laikomi „kietais“, todėl dažnai šiek tiek artimesniais nei jų pačių tėvai.

„Jeigu stovyklos konsultantas, su kuriuo vaikas gerai sutaria, yra aktyvus, apsiskaitęs ir užsiima kokia nors įdomia veikla, labai tikėtina, kad vaikas stengsis šį „šaunų“ suaugusįjį pamėgdžioti – skaityti, lankyti tam tikrus užklasinius užsiėmimus ar tiesiog maloniai bendrauti. Apskritai, kuo daugiau sveikų, teigiamų santykių su suaugusiais vaikas ar jaunuolis turi savo gyvenime, tuo didesnė tikimybė, kad ateityje jam daug lengviau viskas seksis“, – pastebi E. Kesylienė.

Sukuria gerų prisiminimų

Daugelis suaugusiųjų pasakytų, kad vieni iš jų gražiausių prisiminimų yra vasaros stovyklos patirtis ar atostogos kaime jiems augant, deja, šiandien dalis vaikų dėl per didelio prisirišimo prie technologijų bei senelių, jau gyvenančių mieste, šios patirties taip ir neturi. Taip, vaikas iš pradžių gali pasiilgti telefono, planšetinio kompiuterio ar kompiuterinių žaidimų konsolės, tačiau pradėjęs tyrinėti, bendrauti su bendraamžiais, užsiimdamas įvairia veikla ir patirdamas naujų nuotykių, jis tikrai iš vasaros stovyklos išsiveš ne tik naujų draugų kontaktų, bet ir gražių prisiminimų ateičiai.

Padeda vaikams atrasti naujų pomėgių

„Visi tėvai nori, kad jų vaikai būtų protingi, išsilavinę ir plačios pasaulėžiūros, tad, jeigu jiems keliame tokius tikslus, neturėtume ranka numoti ir į jų laisvalaikį. Žinoma, per mokslo metus leidžiame juos į įvairius būrelius, tobuliname jų įgūdžius ir laviname talentus, tačiau atėjus vasarai, tai patikime kompiuteriui ar geriausiu atveju – kiemo užsiėmimams, o rudenį nuoširdžiai stebimės, kad vaiko gebėjimas susikaupti ir motyvacija yra gerokai sumažėję. Tad nieko naujo nepasakysiu – vasaros stovyklos ne tik kokybiškai rūpinasi vaiko laisvalaikiu, bet ir padeda jam atrasti naujų pomėgių.

Absoliuti dauguma į mus besikreipiančių šeimų vaikams nuo 14 metų ieško specializuotų sprendimų, kad vaikai prestižinėse tarptautinėse stovyklose galėtų išbandyti skirtingas veiklos sritis – mediko, teisininko, politiko, inžinieriaus, programuotojo, verslininko, filmų ar meno kūrėjo. Svarbu iš anksto pasitarti su vaiku ir parinkti tokią stovyklą, kuri atitiktų vaiko pomėgius ir planuojamą būsimą karjerą – juk, jeigu vaikui nesiseka tikslieji mokslai, praleisti vasarą specializuotoje stovykloje „šešėliaujant“ medikus ar mokantis chemijos jam bus ne tik didelė kančia, bet ir mažai naudinga. O štai menų vasaros stovykla atvirkščiai – gali atskleisti dar nežinomus vaiko talentus“, – pataria tarptautinių stovyklų forumo „Study the world“ organizatorė.

Stimuliuoja protą

Be įgytų naujų draugų ir puoselėjamų hobių jau gerus porą dešimtmečių mokslinėje literatūroje pabrėžiama ir kita stovyklų nauda – patyriminis vaiko ugdymas, padedantis neprarasti per mokslo metus įgytų žinių. Jau įrodyta, kad per vasarą vaikai pamiršta iki 50 proc. per mokslo metus įgytų žinių, kurias atgauti rudenį užtrunka iki dviejų mėnesių – kuo didesnė pertrauka vasarą, tuo daugiau žinių prarandama. Naujausios mokslininkų atliktos studijos atskleidė, kad geriausias būdas to išvengti – specializuotos vasaros stovyklos, kurių metu vaikai skatinami ne tik protauti, bet per emocijas, reakcijas ir pojūčius patirti naujų dalykų.

„Praktika rodo, kad aktyviai dalyvaudami įvairiose mąstymą skatinančiose veiklose, vaikai turimas žinias sujungia su naujai įgyta patirtimi, taip savotiškai pasitikrindami, ką žino, todėl smalsus vaikiškas protas nuolatos stimuliuojamas, o tradicinės ugdymo programos dalykai nepasimiršta. Tiesą sakant, JAV atlikti tyrimai rodo, kad 70 procentų tėvų, kurie savo vaikus siuntė į vasaros stovyklas, pripažino, kad jų vaikas stovykloje įgijo pasitikėjimo savimi, o tai ankstyvoje vaikystėje, kai jie yra itin jautrūs aplinkos poveikiui, ypač svarbu. Tai, kaip vasaros metu vaikas sugeba užmegzti ir išlaikyti socialinius ryšius bei neprarasti žingeidumo mokytis, didele dalimi lemia būsimą jo charakterį“, – tvirtina E. Kesylienė.

Ugdo savarankiškumą

Daugumoje vasaros stovyklų vaikai kurį laiką yra priversti gyventi atskirai nuo tėvų – dažnai tai būna pirmas kartas, kai kelias dienas ar net kelias savaites jų nestebi nuo visko saugančios gimdytojų akys. Nors iš pradžių tai gali gąsdinti, mokslininkai sutaria, kad vasaros stovyklos formatas yra itin svarbus vaiko raidai – būdamas atskirai nuo tėvų, jis išmoksta savarankiškumo ir atsakomybės, nes daugumą kasdienių sprendimų tenka priimti apie tai su jais nepasitarus. Pasak E. Kesylienės, šių metų tarptautiniame „Study the world“ forume dalyvausiantys užsienio mokslo įstaigų atstovai išsamiai paaiškins, kaip pasirinkti vasaros stovyklą, kuri ne tik intensyviai lavintų užsienio kalbos žinias, bet ir ugdytų jauno žmogaus savarankiškumą bei leistų svarstomą specialybę išbandyti daugiakultūrinėje aplinkoje.

Nemokamas tarptautinis „Study the world“ forumas vyks balandžio 1 d., šeštadienį, 10:00–16:00 val. Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje, Vilniuje. Daugiau informacijos: www.studytheworld.lt