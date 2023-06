Dietologė nepataria vaikų atsigaivinimui griebtis ledų – juos reikėtų vertinti kaip desertą

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pastebi, kad pirkėjai labiausiai mėgsta vanilinį plombyrą bei šokoladinius ledus su pagardais, bet yra linkę paragauti ir naujų skonių.

Sveikatai palankesni ledai – su kuo mažiau priedų

Nors atšilus orams mažiau norisi šilto maisto, o vaikai savo kišenpinigius išleidžia tikrai ne vaisiams, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė primena, jog ledai yra priskiriami deserto kategorijai, todėl net ir karščiausią vasaros dieną jais nereikėtų piktnaudžiauti: „Ledai turėtų atitikti jiems skirtą vaidmenį – į juos reikėtų žiūrėti kaip į desertą, emocinį malonumą suteikiantį maisto produktą. Tai reiškia, kad ledai neturėtų būti valgomi kasdien, o vartojimą reikėtų planuoti. Ledais patarčiau mėgautis saikingai, tam tikrą kiekį kartų per savaitę, o atsigaivinti karštomis vasaros dienomis geriau vandeniu.“

Gydytoja dietologė pastebi, kad tėvai dažnai nelinkę kontroliuoti vaikų saldumynų poreikio, manydami, kad atžalos vis vien nusipirks to, kas jiems skanu ir nebūtinai palanku sveikatai. Tačiau daug kas priklauso ir nuo šeimos tradicijų: „Jei šeimoje kalbama apie tai, koks maistas mums palankiausias, jei valgoma jo įvairaus, siūloma vaikams ragauti naujų skonių, galima susitarti, kad ir desertai nėra kasdienis produktas. Be to, su vaikais galima pasigaminti natūralių naminių ledų – užšaldyti natūralias sultis, braškių ar vaisių tyrę.“

Ji priduria, kad renkantis ledus parduotuvėje, būtina atkreipti dėmesį į jų sudėtį. „Sveikatai palankiausia rinktis tuos ledus, kuriuose yra mažiausiai maisto priedų. Vadinasi, kuo daugiau juose įvairiausių spalvų ir maisto sudėties ženklinime išvardintų sudėtinių dalių, tuo mažiau ledai bus sveikatai palankūs. Todėl rekomenduoju skaityti etiketes ir pasižiūrėti, kad jose būtų nurodyta kuo mažiau nežinomų cheminių pavadinimų. Tie ledai, kurie yra pagaminti iš vos kelių komponentų – sveikatai palankesni“, – teigia dr. E. Gavelienė.

Ledų pardavimai auga

Lietuvos ledų rinkoje ne vienerius metus stebimas sezoniškumas – vasarą ledų nuperkama gerokai daugiau, nei kitais sezonais, nors kitose šalyse jais skanaujama beveik vienodai ištisus metus. Tačiau bendra yra tai, kad ledai – bene populiariausias vasaros desertas.

Pasak O. Suchočevos, ledų pardavimai kasmet auga – karštomis dienomis populiarumo sulaukia ir vaisiniai ledai, skanaujama jų su įvairiais priedais, be to, yra pirkėjų, kurie ieško veganiškų ledų ar su mažesniu pridėtinio cukraus kiekiu.

„Jų įvairovė prekybos centruose tikrai labai didelė – kiekvienas ras mėgstamų. Įsigyjama ledų tiek atskiromis porcijomis vaflyje, ragelyje ar ant pagaliuko, tiek didesnėse talpose: pasinaudojus akcijomis jų galima nusipirkti daugiau ir laikyti šaldiklyje“, –kalba komercijos operacijų vadovė.

Tuo tarpu kulinarijos technologė Lina Barčaitė siūlo ledų pasigaminti namuose. „Klasikinio skonio ledamsrekomenduočiau naudoti grietinę ar grietinėlę. Ją galima sumaišyti su vaisiu tyre, vietoje cukraus įdėti medaus. Gaivesniems ledams labiau tinkamas jogurtas ar bananas, kuris taip pat suteiks malonią konsistenciją. Gaminant ledus namuose geriausia naudoti šviežius vaisius ir uogas – juos pasmulkintus tiesiog sumaišykite su mėgstamu jogurtu ir užšaldykite“, – apie paprasčiausius ledų gaminimo būdus pasakoja kulinarė.

„Rimi“ kulinarijos technologai kviečia paeksperimentuoti savo virtuvėje ir dalijasi gardžiu naminių abrikosų bei medaus ledų receptu.

Naminiai abrikosų ir medaus ledai

Ledams reikės:

500 g prinokusių abrikosų arba persikų;

60 g rudojo cukraus;

60 ml medaus;

475 ml grietinėlės (36%);

Žiupsnelio druskos;

50 g pistacijų;

Kelių lapelių šviežių mėtų papuošimui (nebūtinai);

10 vnt. vaflių ledams (nebūtinai).

Abrikosus supjaustykite ketvirčiais, išimkite kauliukus. Vaisius sudėkite ant kepimo popieriumi išklotos kepimo skardos. Apibarstykite 2 valg. šaukštais cukraus ir pašaukite į iki 190 °C įkaitintą orkaitę. Kepkite 20 min. arba kol vaisių sultys pradės burbuliuoti. Atvėsusius abrikosus elektriniu trintuvu sutrinkite iki vientisos masės. Puode ant žemos kaitros maišydami pakaitinkite likusį cukrų, medų, grietinėlę ir druską, kol cukrus ir medus ištirps. Nukėlę puodą nuo viryklės, viską gerai sumaišykite su trintais vaisiais. Supilkite į indą ir padėkite į šaldytuvą 2–3 val. arba nakčiai. Atšalusią masę gerai išsukite elektriniu trintuvu. Gautą masę palaikykite šaldiklyje mažiausiai 2 val. Jei vartosite ledų vaflius, drėgnu samteliu padarykite iš ledų rutuliukus ir sudėkite juos į vaflius. Prieš patiekdami apibarstykite ledus kapotomis pistacijomis, papuoškite šviežių mėtų lapeliais.

1 patarimas. Jei norite, kad ledai būtų saldesni, pridėkite daugiau medaus arba cukraus.

2 patarimas. Abrikosus galite pakeisti persikais arba mangais.

3 patarimas. Ledai tinka su abrikosų pyragu.