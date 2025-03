Lenkijoje plinta labai užkrečiama liga, reali rizika, kad virusas pateks į Lietuvą

Vasario 11 d. Lenkijos atsakingos institucijos gavo pranešimą apie įtarimą kalakutų ūkyje, kuriame buvo pastebėtas staigus kalakutų mirtingumas – nugaišo 1154 paukščiai. Už kelių dienų laboratoriniai tyrimai patvirtino Niukaslo ligą kalakutams. Taip pat Lenkijoje nustatytas ir dar vienas atvejis – vanaginių šeimos paukščiui paprastajam suopiui (Buteo buteo). Lenkijoje vykdoma sumedžiotų ir rastų gaišusių paukščių stebėsena, rašoma VMVT pranešime žiniasklaidai.

Niukaslo liga serga tiek naminiai, tiek laukiniai paukščiai. Įprastai laukiniai paukščiai yra ligos nešiotojai. Liga dažniausiai užsikrečiama per tiesioginį kontaktą su sergančiais ar ligą nešiojančiais paukščiais. Užsikrėtę paukščiai virusą platina su išmatomis, užteršdami aplinką, tada gali užkrėsti per tiesioginį kontaktą su išmatomis ir kvėpavimo takų išskyras arba per užterštą maistą, vandenį, įrangą ir žmonių drabužius.

Tai – labai užkrečiama liga: patekus virusui į jautrių paukščių pulką, beveik visi paukščiai užsikrečia per dvi–šešias dienas.

Šiai ligai plintant netoli Lietuvos, VMVT įspėja: yra reali rizika, kad virusas gali patekti ir į Lietuvą. Paukščių laikytojai privalo būti itin budrūs ir užtikrinti griežtas biosaugos priemones savo ūkiuose.

Prevencija ir apsaugos priemonės

VMVT specialistai primena, kad pagrindinė prevencijos priemonė nuo šios ligos – naminių paukščių vakcinacija. Vakcinos efektyviai sumažina ligos paplitimą, mirtingumą ir palengvina simptomus. Lietuvoje vakcinacija nuo šios ligos yra savanoriška, tačiau ne visi ūkiai taiko vakcinacijos programas. Paukščių laikytojai turi būti budrūs ir įvertinti vakcinacijos naudą siekiant išvengti galimų protrūkių.

Taip pat svarbu griežtai laikytis higienos taisyklių, vengti bet kokio kontakto su laukiniais paukščiais ir reguliariai dezinfekuoti ūkį. Ypatingą dėmesį būtina atkreipti į stebėsenos sistemų stiprinimą siekiant operatyviai identifikuoti įtariamus ligos atvejus. Modernios diagnostikos priemonėmis virusas greitai nustatomas, todėl galima laiku imtis reikalingų veiksmų.