„Planai visiškai nesikeičia. Tik esmė, kad ši mūsų protesto akcija gali išsiplėsti į kitą savaitę. Bendruomenėje dar svarstomės, kadangi žinia šviežia. Tiesa, liaudis yra ir liks įsiaudrinusi, tad klausimas lieka atviras“, – Eltai teigė A. Vanagas.

Vilniaus miesto savivaldybės atstovas Irmantas Kuzas Eltai patvirtino, kad mitingui buvo išduotas leidimas. Nuo 5 iki 21 val. ne daugiau nei 3 tūkst. žmonių galės rinktis Nepriklausomybės aikštėje, ten bus pastatyta scena. Gedimino prospekte nuo A. Goštauto iki Jogailos gatvių galės stovėti ne daugiau kaip 300 traktorių.

LGAA teigimu, protestas inicijuojamas parlamentui ketinant priimti mokesčių įstatymus, ignoruojant ūkininkų pateiktas pastabas.

„Paskutinis lašas buvo išlietas praėjusį trečiadienį, kai Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) nusprendė visiškai neatsižvelgti į žemės ūkio atstovų ir juos palaikančių Seimo narių siūlymus dėl GPM pataisų. Mums atrodo, kad jie net nebuvo apsvarstyti ir tai ūkininkams jautėsi kaip spjūvis į veidą – trūko kantrybė“, – kalbėjo LGAA pirmininkas.

„Reikalavimai yra aiškūs. Mes sutinkame ir suprantame, kad mokesčius reikia didinti. Tiesa, mūsų manymu, našta ūkininkams kils visiškai neproporcingai“, – tvirtino A. Vanagas.

Pasak jo, padidėjęs apmokestinimas ūkininkams būtų itin skaudus, kadangi jie didelę dalį uždarbio turi investuoti atgal į savo ūkį.

„Pastebime stiprų politikų nusistatymą prieš individualios veiklos darbo formą ir tai krypsta labai bloga linkme. (…) Reikia suprasti, kad ūkininkai didelę dalį to savo uždarbio investuoja atgal į ūkį, o pinigų turi likti ir pragyvenimui“, – aiškino ūkininkų atstovas.

Prie protesto planuoja prisijungti ir dvi akcijas prieš NT mokestį surengęs Raimondas Šimaitis, asociacijos „Atoveiksmis“ vadovas. Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjunga teigė ketvirtadienio renginyje nedalyvausianti.

ELTA primena, kad kitą savaitę Seimas planuoja paskutinį kartą balsuoti dėl daugiausia diskusijų sukėlusių GPM ir NT mokesčio pakeitimų.

Po svarstymo pritarta gyventojų pajamas nuo 2026-ųjų apmokestinti progresyviau, trimis tarifais – 20, 35 ir 32 proc.

Tačiau Seime gimė iniciatyvų taikymi pajamų mokesčio lengvatas žemdirbiams – siūlyta jų iki 12 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) per metus (kitąmet – apie 27,6 tūkst. eurų) pajamas apmokestinti 5 proc., nuo 12 iki 36 VDU (apie 83 tūkst. eurų) – 15 proc., didesnėms nei 36 VDU taikyti 20 proc., tačiau šią iniciatyvą Seimas atmetė.

Buvo registruotas ir siūlymas, kad ūkininkų pajamos būtų apmokestintos dviem tarifais – 15 ir 20 proc., priklausomai nuo to, ar per metus gavo mažiau, ar daugiau 60 VDU pajamas (maždaug 138 tūkst. eurų per metus).

Pirmąjį būstą šiuo metu Seimas linksta apmokestinti nuo 450 tūkst. eurų jo vertės „grindų“, ne pagrindinio būsto vertės sumuojamos ir apmokestinamos nuo 50 tūkst. eurų.

Mokesčių pakeitimai turėtų įsigalioti nuo 2026-ųjų.

Šalies ūkininkai prieš jiems nepalankią valdžios nukreiptą politiką surengė du protestus praėjusių metų žiemą.

Tąkart į sostinę susirinkę keli tūkstančiai ūkininkų protestavo prieš reikalavimus taisyti daugiamečių pievų atstatymo tvarką, ragino stabdyti rusiškų grūdų tranzitą, grąžinti iki 2024 m. galiojusius „žaliojo“ dyzelino ir suskystintųjų naftos dujų akcizus, spręsti vadinamąją pieno krizę sureguliuojant prekybos grandinę, stabdyti saugomų teritorijų plėtrą.