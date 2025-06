Netrukus šios paslaugos bus teikiamos tik internetu: prašo pasirūpinti elektroniniu parašu jau dabar

„Tai – didelis pokytis, kuris leis žmonėms greičiau ir patogiau tvarkyti klausimus dėl valstybinės žemės. Suprantame, kad pirmą kartą naudojantis ŽIS žmonėms gali kilti klausimų – į juos bus pasirengę atsakyti NŽT specialistai. Šiuo metu intensyviai ruošiamės konsultuoti ŽIS naudojimo klausimais, apygardų centruose įrengiame klientų savitarnos vietas. Bendradarbiaujame ir su savivaldybėmis, kurios taip pat turi būti pasirengusios kuo sklandesniam žmonių konsultavimui,“ – sako Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavaduotoja Irina Urbonė.

NŽT primena, kad prašymai įprastu, popieriniu būdu, bus priimami tik iki liepos 31 d.

Perėjimas prie elektroninio prašymų priėmimo ir nagrinėjimo leis žmonėms greičiau gauti paslaugas bet kuriuo jiems patogiu metu. Gyventojams nebereikės vykti į savivaldybes, NŽT ar pas kitus valstybinės žemės patikėtinius – prašymus dėl valstybinės žemės nuomos, pardavimo ar sutikimų išdavimo bus galima pateikti elektroniniu būdu. Prisijungus prie sistemos, bus galima matyti, kaip vyksta prašymo nagrinėjimas, kokie yra terminai, ir iš karto el. paštu gauti informaciją apie priimtus sprendimus.

Per ŽIS – visos paslaugos dėl valstybinės žemės

Nuo rugpjūčio 1 d. per ŽIS bus atliekamas valstybinės žemės nuomos sutarčių sudarymas, žemės sklypų perdavimas panaudai, pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymas, žemės servitutų nustatymas ar panaikinimas, valstybinės žemės patikėtinių sutikimų statyti statinius valstybinėje žemėje išdavimas, teisės naudotis žvejybos plotais suteikimas, valstybinės žemės perdavimas nuosavybėn neatlygintinai, žemės įsigijimas valstybės nuosavybėn ir reikalingų sutikimų išdavimas (pavyzdžiui, dėl žemės nuomos teisės įkeitimo ar perleidimo, ar statinių eksploatacijos).

Kaip naudotis sistema?

Sistema bus prieinama per interneto svetainę www.planuojustatau.lt. Prisijungę prie jos pirmą kartą, vartotojai turės susikurti paskyrą ir patvirtinti savo tapatybę elektroninėmis priemonėmis. Tai galima padaryti per elektroninę bankininkystę (naudojant Smart-ID ar PIN generatorių), su elektroniniu parašu (naudojant Registrų centro mobiliąją programėlę „LT ID“), per mobiliuosius įrenginius, po 2024 m. sausio 1 d. išduotą asmens tapatybės kortelę ar USB laikmeną su sertifikatu.

Taip pat bus galimybė sistemoje pateikti prašymą per įgaliotą asmenį. Tokiu atveju būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas.