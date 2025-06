Italijoje patvirtintas pirmasis pavojingos infekcijos protrūkis – įvestos griežtos kontrolės priemonės

„Tai yra pirmasis šios ligos atvejis Italijoje – iki šiol GVI nebuvo užregistruota šalies teritorijoje. Šis protrūkis dar kartą parodo, kad egzotinių ligų plitimo rizika išlieka labai aukšta, ypač dėl virusą pernešančių mašalų (kraujo siurbiančių vabzdžių), kurie gali lengvai pernešti ligą tarp ūkių net ir dideliais atstumais.

Biosauga – ūkio skydas. Dėl to būtina nuolat užtikrinti aukščiausio lygio biosaugą ūkiuose, net ir tuo atveju, kai liga šalyje dar nėra nustatyta – tik taip galima apsisaugoti nuo netikėtų protrūkių“, – komentavo Lietuvos Respublikos vyriausiasis veterinaras Vaidotas Kiudulas.

Pasireiškus ligai, Sardinijos saloje taikomos šios pagrindinės kontrolės priemonės:

Nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos, apimančios 50 km spindulį nuo protrūkio vietos. Visiems gyvūnų judėjimams šioje teritorijoje taikomi draudimai ir apribojimai. Pradėta epidemiologinė analizė ir kontaktinių ūkių bei gyvulių identifikavimas.

Sustiprinta ūkių biosauga, ribojamas žmonių ir transporto priemonių patekimas, taikomos dezinfekcijos priemonės. Taikomos vektorių (uodų, musių, erkių) kontrolės priemonės siekiant stabdyti viruso plitimą. Šiuo metu taip pat tiriamas dar vienas galimas atvejis 10 km nuo pirmosios protrūkio vietos (jei pasitvirtins, bus išplatinta papildoma informacija).

Gumbelinės viruso infekcija – tai virusinė galvijų liga, kuri pasireiškia karščiavimu, skausmingais odos mazgeliais (gumbeliais) matomais snukio, kaklo, tešmens, kapšelio, vulvos ir tarpvietės srityse, limfmazgių padidėjimu ir bendru gyvūno nusilpimu.

Karvėms smarkiai sumažėja primilžis. Liga sukelia didelius ekonominius nuostolius dėl sumažėjusio produktyvumo, odos pažeidimų, reprodukcinių sutrikimų, kartais baigiasi ir galvijų gaišimu.

Ši liga nepavojinga žmonėms, tačiau plinta labai greitai. Pagrindinis plitimo būdas – per kraują siurbiančius vabzdžius, tokius kaip: mašalai, uodai ir erkės, todėl protrūkiai dažniausiai pasitaiko šiltuoju metų laiku. Virusas taip pat gali plisti per užsikrėtusių gyvūnų tiesioginį kontaktą, užterštus daiktus, per nesterilius medicininius įrankius (adatas ar kt. priemones), transporto priemones ar žmonių veiklą, jei nesilaikoma biosaugos priemonių.

Ne visos ligos pastebimos iš pirmo žvilgsnio. Todėl itin svarbu:

· Kasdien sekti gyvulių elgesį ir būklę.

· Reaguoti į bet kokius pokyčius: apetito sumažėjimą, vangumą, produktyvumo sumažėjimą, elgesio pasikeitimus.

Pastebėję bent menkiausius ligos požymius nedelsdami kreipkitės į veterinarą arba informuokite VMVT telefonu 1879 ar +370 5 242 0108.