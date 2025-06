R. Žemaitaitis: priėmę mokestinius pokyčius, stambiems ūkininkams siūlysime steigti UAB

„Diskutuojamas klausimas, kaip didiesiems ūkininkams padėti pereiti prie uždarųjų akcinių bendrovių (veikimo modelio – ELTA). Modelį su premjeru jau esame sugalvoję, reikia tik teisinę bazę visą pakeisti“, – „Žinių radijui“ trečiadienį, birželio 25 d., sakė R.Žemaitaitis.

Anot jo, kartu bus siūloma neapmokestinti tiesioginių žemdirbių gaunamų išmokų.

„Didieji ūkininkai, stambieji ūkininkai, kurių pajamos yra iki 300 tūkst. (eurų – ELTA), jie galės pereiti į UAB ir jų pelno mokestis bus 7 proc. ir tokiu atveju bus dividendai (apmokestinami – ELTA)“, – aiškino parlamentaras.

Pagal parlamente jau priimtus Pelno mokesčio įstatymo pakeitimus, šis mokestis smulkioms ir vidutinėms įmonėms nuo kitų metų sieks 7 proc., stambioms – 17 proc.

Šią savaitę prie Seimo ūkininkus vienijančios organizacijos renkasi į du pakartotinius protestus prieš Vyriausybės mokesčių pertvarką, pirmąjį mitingą organizavę dar praėjusią savaitę.

R.Žemaitaičio teigia pasigendantis finansų ministro komunikacijos su žemdirbių bendruomene, kaip pertvarka iš tikrųjų paveiks jų pajamas.

„Ūkininkai labai daug nežino informacijos, jais yra manipuliuojama – ypatingai manipuliuojama smulkiais ir mažais ūkininkais, jiems realiai niekas nesikeičia, (…) tiesiog su jais reikia kalbėtis. Yra didžioji problema komunikacija“, – pridūrė politikas.

Vyriausybės siūlomi gyventojų pajamų apmokestinimo pakeitimai į Seimą priėmimui turėtų sugrįžti šią savaitę.

Po svarstymo Seime jau pritarta gyventojų pajamas nuo 2026-ųjų apmokestinti progresyviau, trimis tarifais – 20, 35 ir 32 proc.

Tačiau ūkininkai ragina didinti jiems skirtas lengvatas. Siūloma, kad jų pajamos būtų apmokestintos dviem tarifais – 15 ir 20 proc., priklausomai nuo to, ar per metus gavo mažiau, ar daugiau nei 36 VDU sudarančias pajamas (maždaug 138 tūkst. eurų per metus).

Mokesčių pakeitimai turėtų įsigalioti nuo 2026-ųjų.