Javapjūtę K. Starkevičius jau baigė – pasakoja, kiek derliaus byrėjo į aruodus

2025 m. rugpjūčio 16 d. 13:58
Lrytas.lt
Pastarosios dienos ūkininkams buvo itin palankios su kombainais važiuoti į laukus. Saulėtas dienas pjūčiai išnaudojo ir buvęs žemės ūkio ministras, parlamentaras Kazys Starkevičius, kuris feisbuke pasidžiaugė, kad jo ūkyje – javapjūtė jau baigta, o derlius – geras.
K.Starkevičius socialiniame tinkle nevengia pasidalinti akimirkomis iš savo ūkio. Rugpjūčio 14 d., prieš pat vidurnakį, jis paskelbė įrašą, kuriame pasidžiaugė, kad javapjūtė jo laukuose baigta.
„Šiandien baigiau rugiapjūtę, kviečiai nukulti, derlingumas geras, maždaug aštuonios tonos (iš vieno hektaro – red. past.). Kolūkmečio metais kuldavome apie 3 tonas. Derliui nuimti talkindavo studentai, gamyklų darbininkai, dabar susitvarkome patys. Duonos ir pyragų tikrai bus“, – teigė Seimo narys.
Valstybinės mokesčių inspekcijai perduotoje metinėje turto deklaracijoje matyti, kad K.Starkevčius turi žemės sklypų, kurių vertė siekia 609 119 Eur, o jo žmonai Rasai Starkevičienei priklauso žemės sklypų už 28 639 Eur.
