J. Eimontas: Grūdų rinkos reaguoja į JAV ir Prancūzijos derliaus prognozes bei atidžiai stebi politinius įvykius

Tačiau pastarosiomis savaitėmis turime ir nepolitinių naujienų, kurios taip pat daro reikšmingą įtaką. Rugpjūčio 12 d. Jungtinių Valstijų žemės ūkio departamentas (USDA WASDE) paskelbė savo kasmėnesinę ataskaitą, kuri įnešė naujų vėjų biržose ir spaudimas kainoms kristi dar padidėjo. Buvo ženkliai padidinta pasaulinė kukurūzų derliaus prognozė – iki 1 571,99 mln. tonų. Tai yra beveik 25 mln. t. daugiau, jei lygintume informacija, teikta prieš mėnesį. Taip pat vien JAV paskelbta rekordinė kukurūzų derliaus prognozė – 425,26 mln. tonų.
Tiesa, rugpjūtį Jungtinių Valstijų žemės ūkio departamentas neženkliai sumažino kviečių ir sojos pupelių pasaulinį derlių: atitinkamai iki 808,90 mln. t. ir 690,11 mln. t.
Tuo tarpu Prancūzija šiemet tikisi didesnio kviečių derliaus. Prancūzijos žemės ūkio ministerija kviečių derliaus prognozę padidino iki 33,1 mln. tonų.
Pagrindiniai tarptautinei grūdų rinkai įtaką darantys rodikliai
