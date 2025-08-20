Žada išskirtinį obuolių sulčių sezoną: kol kas spaudyklos – tuščios

Sulčių spaudyklų atstovai pastebi, jog šiemet obuolių užderėjo gerokai mažiau nei pernai. Įprastai rugpjūčio viduryje spaudyklos jau sulaukia pirmųjų klientų srauto, tačiau šįmet užsakymų tikimasi mažiau. Tai reiškia, kad ir bendros spaudžiamų sulčių apimtys bus kuklesnės.
Sezonas prasideda keliomis savaitėmis vėliau – paskutinėmis rugpjūčio dienomis, todėl tiksliau vertinti, koks šiųmetis derlius, bus galima tik tuomet. „Bus tikrai gerokai mažiau“, – sako „Utenos sulčių“ atstovas.
Obuolių sultims dar ne laikas
Šiuo metu klientų, norinčių spausti obuolių sultis, verslininkai sako, dar nesulaukiantys.
Valius Matulevičius, Alytuje veikiančios spaudyklos „Raudonas obuoliukas“ vadovas, pastebi, kad gausus obuolių derlius dažniausiai kartojasi kas antrus metus. Vis dėlto, šiemetis klimatas, anot jo, pernelyg nenustebino.
„Gal šiek tiek vėsesnė šįmet, bet šiaip – lietuviška vasara, ne turkiška. Nedaug kuo skiriasi nuo tų, kaip būdavo prieš dešimt ar dvidešimt metų“, – sako jis.
Ankstesniais metais, kai derlius buvo itin gausus, kai kurios spaudyklos per sezoną išspausdavo didelius kiekius obuolių sulčių, tad ir darbuotis tekdavo kone nesustojant.
„Pernai buvo ankstyvas sezonas, rugpjūčio dešimtą jau pradėjome spausti sultis. Panašiai ir 2018-aisiais, kai taip anksti viskas buvo, daugiau ne“, – prisimena V. Matulevičius.
Šiemet tokios situacijos jau nesitikima, bet išlaikyti optimizmą vis vien stengiamasi. „Jei tik bus poreikis – dirbsime nors ir kasdien“, – sako sulčių spaudyklos vadovas.
Anot spaudėjų, nors poreikis turėti natūralių sulčių atsargų išlieka, vis mažiau žmonių atveža savo užaugintus obuolius. Jaunesnioji karta, tai daro rečiau, o vyresniesieji taip pat užsuka rečiau – tokia tendencija esą jaučiama jau keletą metų.
Alternatyvų obuolių sultims – nedaug
Maišytų vaisių ar daržovių sultys didelio populiarumo nesulaukia.
„Būna, žmonės kartu spaudžia ir moliūgus ar kitas daržoves, bet kiekiai nėra tokie dideli. Pavieniai, kurie taip sugalvoja“, – sako sulčių spaudėjas.
Pasak jo, skirtingų vaisių sultims paklausa nedidelė, todėl investuoti į papildomą įrangą rizikinga. „Turime vynuogių traiškyklę, bet palyginus su obuoliais, gal tik vienas procentas užsuka spausti tokias sultis. Daugiau poreikio nėra“, – pasakoja V. Matulevičius.
Vytautas Jasinevičius, „Juodosios uogos“ direktorius, tikina, kad realų obuolių sulčių derlių bus galima įvertinti tik spalio pabaigoje.
„Kol kas dėl obuolių niekas nesikreipia. Buvo keli skambučiai dėl pomidorų – teiravosi, ar spaustume. Bet dėl obuolių – tyla“, – sako jis.
Šioje spaudykloje taip pat gaminamos sultys iš įvairių uogų – serbentų, aronijų, svarainių. „Serbentus auginame patys, jau nuskynėme. Kiek bus klientų dėl kitų uogų sulčių, kol kas pasakyti sunku“, – priduria V. Jasinevičius.