Tragedija Radviliškio rajono ūkyje – gaisras virto nevaldomu pragaru: šeima šaukiasi pagalbos

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas pranešė, kad gaisrui gesinti panaudos 7 automobilinės cisternos iš Radviliškio, Šiaulių bei Pakruojo ugniagesių komandų. Liepsnos sunaikino pilną grūdų sandėlį ir kitą jame buvusį turtą. Šiandien Bartaševičių šeima stovi priešais sunkiai suvokiamą praradimą. Pirminiais duomenimis nuostoliai gali viršyti kelis šimtus tūkstančių eurų.
Atvykus į įvykio vietą apie 21:30 val., dar teberuseno sandėlis su grūdais, o gausios ugniagesių pajėgos atkakliai kovojo su ugnimi. Gesinimo darbai tęsėsi daugiau nei keturias valandas, o ugniagesių ekipažai budėjo visą naktį.
Pasak jų, vienas iš didžiausių sunkumų buvo didelis karštis bei dūmų koncentracija. Antradienio naktį, apie 2 val. 15 min. paskelbta, kad gaisras likviduotas. Nuo ko kilo gaisras, kol kas nėra aišku – aplinkybės tiriamos.
Visai šalia įsikūrusi Grubliauskų šeimos ūkio bazė, tad iki dar vienos nelaimės buvo vos keletas žingsnių. Ūkininkė Aušra Grubliauskienė pasakojo, kad ugnis buvo nevaldoma, tam, kad išgelbėtų bent dalį Bartaševičių turto ir apgintų dar nenusiaubtą Grubliauskų ūkį, prireikė ne tik ugniagesių, bet ir aplinkinių žmonių pagalbos.
Kaip liudija ūkininkė, iš didelės susirinkusių žmonių minios, ypatingą drąsą parodė netoliese ūkininkaujantys Krikščiūnai – visi šeimos vyrai be jokių dvejonių puolė į pagalbą: gelbėjo šalimais sustatytą techniką, atlaisvino privažiavimą ugniagesiams, padėjo suvaldyti stichiją visomis įmanomomis priemonėmis. Už tokį drąsų poelgį ir pagalbą ūkininkė reiškia nuoširdžiausią padėką Krikščiūnams.
Ūkininkas Gabrielius Krikščiūnas pasakojo, kad apie tragediją sužinojo iš socialiniuose tinkluose esančio susirašinėjimo, kur kažkas iš aplinkinių pasidalino rūkstančių dūmų nuotraukomis. Nieko nelaukęs išskubėjo į pagalbą, o nelaimės vietoje jau buvo ir jo tėtis Vytautas Krikščiūnas.
Kai griūva svajonės ir dega ilgametis įdirbis, stiprybė slypi žmonėse – vieningoje bendruomenėje, kurie vieni kitiems ištiesia pagalbos ranką nelaimės akivaizdoje.
Tad ir mes, Agro Žmonės, kreipiamės į visus žemdirbius bei geros valios žmones, nuoširdžiai kviesdami suteikti materialinę pagalbą Bartaševičių ūkio atstatymui.
ŪKIO PARAMOS SĄSKAITA:
Banko sąskaita: LT787044060007800695
Gavėjas: Ūkininkas Giedrius Bartaševičius
Paskirtis: Parama gaisro nuostoliams padengti
