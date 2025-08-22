Žinia nuo liūčių nukentėjusiems ūkininkams – ministerija žada paramą

„Žemdirbiai neturėtų nerimauti dėl galimo įsipareigojimų nevykdymo. Kaip ir buvome numatę, posėlio sėja po pagrindinės kultūros nuėmimo pratęsiama iki rugpjūčio 31 d., iki 6 savaičių sutrumpinamas posėlio išlaikymo terminas, nereikalaujama sutvarkyti pievų iki rugsėjo 1 d.“, – sako laikinai žemės ūkio ministro pareigas einantis Ignas Hofmanas.
Įsakymas dėl išimtinių sprendimų nuo lietaus nukentėjusiems ūkininkams yra čia.
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad artimiausiomis dienomis bus pasirašytas ir žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl veiklos terminų pokyčių pareiškėjams, pateikusiems paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškas 2025 m.“, todėl NMA, pratęsus įsakyme minimus terminus, jų laikysis ir netaikys sankcijų.
žemės ūkisagroverslasParama
