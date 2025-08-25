Oficialiai užfiksuotas žieminių kviečių rekordas – naujas atskaitos taškas Lietuvos ūkiams

Per 4 valandas, sertifikuoto matininko oficialiai išmatuotame 10,7 hektarų plote, buvo prikulta 101,62 tonos prancūziškos veislės „LG Keramik“ kviečių. Visą procesą – nuo lauko iki laboratorijos akylai sekė „Rekordų akademijos“ atstovai.
Galutinis derliaus svoris buvo nustatytas atmetus grūdų šiukšlingumą ir drėgmę, o profesionalioje laboratorijoje buvo įvertinti kokybiniai grūdų parametrai tokie kaip baltymų kiekis, glitimas, saiko svoris, kritimo skaičius ir kiti rodikliai.
Įmonės „Agrokoncernas“ komercijos vadovas Arnas Radzevičius pasakoja, kad rekordo fiksavimo idėja jam kilo pavasarį po apsilankymo lauko dienose Pasvalyje. Apžiūrėjęs ūkininko lauką, pagal to meto situaciją jis pastebėjo, kad derliaus potencialas labai aukštas ir net galėtų būti šalies rekordas. Pradėjęs domėtis, koks jis yra sužinojo, kad tokio oficialaus skaičiaus nėra.
„Taip kilo idėja imtis iniciatyvos ir užfiksuoti pirmąjį šalyje žieminių kviečių derliaus rekordą. Sektoriuje tiek yra talento: puikių ūkių, agronomų, žinių, veislių, agronominių sprendimų, todėl manau, kad reikia turėti matą, atskaitos tašką, nuo kurio būtų galima atsispirti ir toliau siekti geresnių rezultatų išnaudojant sektoriaus potencialą, kuris yra labai didelis“, – įsitikinęs A. Radzevičius.
Rekordo fiksavimui buvo pasirinkti dviejų „Agrokoncerno grupei“ priklausančių žemės ūkio bendrovių laukai. Tai tapo ir savotiška „Žvirblonių“ ir žemės ūkio bendrovės „Draugas“ dvikova. Tiesa, rekordo fiksavimo išvakarėse įvyko nenumatyta, tačiau daugeliui ūkininkų šiemet gerai pažįstama situacija. Po naktinės liūties išgulė rekordo fiksavimui numatyto lauko javai, todėl teko rinktis kitą.
„Draugas“ ŽŪB vadovas Simonas Žakevičius sako, kad sezonas buvo labai sunkus. Kur darbus įprastai darydavo savaitę, dėl nepastovių orų, teko atlikti per kelias dienas.
„Nebuvo nei vieno važiavimo, kad nereiktų traukti užklimpusios technikos. Visi kombainai ratiniai, todėl teko pavargi, ypač rapse po didžiųjų liūčių. Išmokome daug pamokų, dabar žinome, kad vikšrinė technika geriausia, be jokių kalbų“, – patirtimi dalijosi ūkio vadovas.
Įklimpusios technikos traukimas iš laukų buvo ir „Žvirblonių“ ŽŪB vadovo Svajūno Stelmoko šio sezono kasdienybė. Ranka rodydamas į rekordo fiksavimui lauką kuliantį kombainą pasakojo, kad pats jame sėdėjo ir nematė dirvoje įklimpusių galinių ratų. Tačiau dabar laukai pradžiuvo, todėl ir nuotaikos geresnės. Būtent jo ūkio lauke ir buvo oficialiai užfiksuotas žieminių kviečių rekordas. Tuo tarpu „Draugas“ ŽŪB lauke buvo prikulta 8,67 tonos iš hektaro.
Įmonės „Agrokoncernas“ komercijos direktorius A. Radzevičius pripažįsta, kad tikėjosi geresnių skaičių, tačiau tuo pačiu neabejoja, kad rekordas ateityje bus ne kartą pagerintas.
„Gerą derlių lemia ne pavieniai sprendimai, o visa nuosekliai valdoma sistema – nuo dirvožemio tyrimų, organinių trąšų naudojimo, sėjomainos iki savalaikių darbų, kokybiškų produktų bei tvarkingos, tinkamai sureguliuotos technikos. Svarbiausia – nuolatinis noras tobulinti augalininkystės pagrindus“, – įsitikinęs jis.
Pirmąjį kartą lauko kūlimo darbus iš arti stebėjęs „Rekordų akademijos“ agentūros vadovas Gintaras Pocius atkreipia dėmesį, kad visi rekordiniai pasiekimai prasideda nuo pirmojo užfiksuoto mato.
„Šis derliaus rekordas – graži pradžia, iššūkis, galintis paskatinti ir kitus Lietuvos ūkius drąsiau įsileisti inovacijas, mokslą ir siekti dar aukštesnių rezultatų“, – sako jis.
Visą reportažą, kaip buvo fiksuojamas rekordas, galite pamatyti „Agroreidas“ laidoje:
