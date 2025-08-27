Bitininkai turėtų paskubėti: nuo rugsėjo 1 d. jiems skiriama parama, numatyta išdalinti 750 tūkst. eurų

Bitininkams bus atlyginamos išlaidos įsigyjant įprastinį, ekologišką cukrų arba invertuotojo cukraus sirupą. Tam šiemet skirta per 750 tūkst. Eur.
Parama už papildomą bičių maitinimą skiriama bičių laikytojams, kurie:
Ūkinių gyvūnų registre yra deklaravę savo laikomas bičių šeimas (ne daugiau kaip 150 bičių šeimų). Bičių šeimų deklaravimo terminas yra einamųjų metų rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d. kaip valdos valdytojai arba partneriai yra įsiregistravę Žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
turi sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus (ekologinės gamybos ūkio savininkams).
Už vieną bičių šeimą galima gauti:
iki 5,79 Eur dydžio kompensaciją įprastiniam cukrui, ekologiškam cukrui arba invertuotajam cukraus sirupui įsigyti; iki 11,58 Eur už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą. Kompensaciją galima gauti už ne daugiau kaip 10 kg cukraus / ekologiško cukraus arba ne daugiau kaip už 15 l invertuotojo cukraus sirupo vienos bičių šeimos papildomam maitinimui.
Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai).
Bičių laikytojai, turintys daugiau kaip 150 bičių šeimų, į paramą pretenduoti negali.
Žemės ūkio ministerija atkreipia dėmesį, kad prasidėjus paramos paraiškų priėmimui, bičių laikytojas tik po to, kai deklaruoja laikomas bites, gali teikti paramos paraišką, suvesdamas duomenis į Žemės ūkio duomenų centro Paramos žemės ūkio veiklos subjektams apskaičiavimo informacinę sistemą.
Bičių laikytojai, neturintys galimybės ar nenorintys naudotis elektronine bankininkyste, ar pavėluotai teikdami paraišką, gali kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą, arba žemės ūkio valdos registravimo vietą.
Kreipiantis paramos neprivalu turėti išlaidas papildomam cukrui įsigyti pagrindžiančius dokumentus.