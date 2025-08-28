Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasAgronaujienos

A. Palionis: koreguosime Seime priimtą GPM lengvatą ūkininkams

2025 m. rugpjūčio 28 d. 11:38
Ūla Klimaševska
Kandidatas į žemės ūkio ministrus Andrius Palionis sako, kad tapęs Vyriausybės nariu jau rudens sesijoje Seimui siūlytų koreguoti anksčiau priimtą gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvatą ūkininkams. Pasak politiko, patikslinus priimtą įstatymą lengvata naudotis būtų leidžiama tik gaunantiems pajamas iš žemės ūkio veiklos.
Daugiau nuotraukų (2)
„Lengvata išliks, tik ji išliks pajamoms iš žemės ūkio veiklos“, – žurnalistams Prezidentūroje ketvirtadienį sakė A. Palionis.
Seimas birželį pritarė gyventojų pajamas nuo kitų metų apmokestinti trimis progresyviais tarifais – 20, 25 ir 32 proc.
Tačiau ūkininkams, pagal Seimo priimtą sprendimą, bus taikomas lengvatinis tarifas tais atvejais, jei veikla vykdoma pagal ūkininko pažymėjimą.
„Manau, (…) logiški pasiūlymai užkardyti mokesčių nemokėjimą pasinaudojant ūkininko ūkio sąvoka“, – aiškino šiuo metu žemės ūkio viceministro pareigas einantis politikas.
Ūkininkų pažymėjimą turinčių asmenų pajamos iš žemės ūkio veiklos nuo kitų metų bus apmokestinamos 15 arba 20 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifu, priklausomai nuo to, ar ūkininkas per metus gavo mažesnes, ar didesnes nei 60 vidutinių darbo užmokesčių (VDU) pajamas (maždaug 138 tūkst. eurų).
Žemės ūkio ministerijai šiuo metu laikinai vadovaujantis Ignas Hofmanas taip pat laikėsi nuomonės, kad lengvatiniai GPM tarifai ūkininkams turi galioti tik tais atvejais, kai pajamas jie gauna iš žemės ūkio veiklos, tai kalbėjo ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.
Apie tai, kad Seimo priimtus sprendimus dėl lengvatos taikymo rudens sesijoje reikėtų koreguoti, teigė ir Prezidentūra.
Taip pat Seimas nusprendė pakeisti nekilnojamojo turto (NT) mokestį, pakelti pelno mokestį, įvesti naujus cukraus ir draudimo mokesčius, kurių pajamos bus skirtos gynybai.
Andrius PalionisŽemės ūkio ministerija (ŽŪM)Gyventojų pajamų mokestis (GPM)
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.