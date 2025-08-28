Po pasėlių lauke nukritusio ir sprogusio drono – lenkų ūkininko vargai: ar priklauso kompensacija

Kaip žinoma, šis drono incidentas įvyko prieš daugiau nei savaitę, naktį iš antradienio į trečiadienį netoli Lenkijos Osinų kaimo, Liublino regione. Remiantis portalo skelbta naujausia šalies Gynybos ministerijos informacija, nepilotuojamas orlaivis tikriausiai atskrido iš Ukrainos teritorijos ir sprogo lauke. Prieš tai kalbėta, kad tai gali būti Rusijos provokacija, kalbėta apie Baltarusiją. Visgi neišvengiamai pasėliams buvo padaryta didžiulė žala.
Žemės ūkio restruktūrizavimo ir modernizavimo agentūra (ARMA) aiškiai pareiškė, kad „ARMA nemoka kompensacijų ir neteikia jokios kitos formos žalos atlyginimo tais atvejais, kai dronas nukrenta ant žemės ūkio paskirties žemės ir padaro žalą“. Agentūra paaiškina, kad pagal taisykles ji gali teikti paramą tik „dėl nepalankių oro sąlygų padarytos žalos“.
Vienintelė siūloma galimybė, kaip teigė, yra pranešti apie „force majeure“.
Kaip nurodo agentūra, tai galėtų būti laikoma „derliaus sunaikinimu dėl karinio drono avarijos ir sprogimo“. Tokiu atveju ūkininkas galėtų turėti teisę gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio paskirties žemę. Visgi įspėjama, kad tik tuo atveju, jei tai atitinka išmokų skyrimo sąlygas.
Lenkijos draudimo rūmai teigė, kad situacija norint gauti draudimo išmoką taip pat yra sudėtinga.
„Derliaus draudimas apima tik klimato riziką, o tai reiškia, kad nukritęs dronas nėra apdraustas standartine draudimo apsauga ūkininkams“, – skelbė lenkų spauda.
Visgi situacija gali būti kitokia, kai kalbama apie žemės ūkio pastatų draudimą, tačiau ir čia – išlyga. Draudimas netaikomas tais atvejais, kai „lėktuvo katastrofa yra karo veiksmų pasekmė“.