Kaimynystėje – pavojingos ligos židinys: kreipėsi ir į lietuvius

2025 m. rugsėjo 1 d. 15:31
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Šį sekmadienį, rugpjūčio 31 d., Latvijos atsakinga institucija pranešė apie afrikinio kiaulių maro (AKM) protrūkį Latvijos Uogrės regione įvykusi protrūkį komerciniame kiaulių komplekse. Ūkyje buvo laikoma 20 000 kiaulių. Pasireiškus simptomams, buvo paimti mėginiai ir laboratorijoje patvirtintas AKM virusas, rašoma Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) žiniasklaidai išplatintame pranešime.
Ūkyje jau pradėti židinio likvidavimo darbai: gaišinamos kiaulės, vykdomas atsekamumas, atliekami reguliarūs valymo ir dezinfekcijos darbai, epidemiologinis tyrimas.
„Nestebina, kad atvejis pasireiškė regione, kuriame ypač didelė AKM užsikrėtusių šernų koncentracija. Raginame Lietuvos kiaulių augintojus neatsipalaiduoti, virusas į ūkį patenka iš gamtos, kurioje besilankydami patys augintojai jį atneša į ūkį.
Tik atsakingas elgesys, asmeninė higiena ir biosaugos priemonės gali užkardyti viruso patekimą į ūkį. Jei tik kyla klausimų, VMVT atstovai pasiruošę išsamiai pakonsultuoti“, – kalbėjo VMVT direktorės pavaduotojas Paulius Bušauskas.
Latvijoje tai – jau aštuntas židinys ir antrasis stambiame kiaulių komplekse. Virusas aktyviai plinta ir kitose aplinkinėse šalyse: Estijoje AKM patvirtintas jau 10 ūkių, Lenkijoje – net 15 ūkių. Lietuvoje skaičiuojami AKM jau penkiuose kiaulių ūkiuose.
VMVT primena: pastebėjus AKM požymius – karščiavimą, vangumą, apetito sutrikimus ar staigius gaišimus – būtina nedelsiant kreiptis į privatų veterinarijos gydytoją arba informuoti VMVT – užpildžius pranešimų anketą arba paskambinus telefonais 1879 arba +370 5 242 0108.
