Kaimynystėje – pavojingos ligos židinys: kreipėsi ir į lietuvius

Ūkyje jau pradėti židinio likvidavimo darbai: gaišinamos kiaulės, vykdomas atsekamumas, atliekami reguliarūs valymo ir dezinfekcijos darbai, epidemiologinis tyrimas.
„Nestebina, kad atvejis pasireiškė regione, kuriame ypač didelė AKM užsikrėtusių šernų koncentracija. Raginame Lietuvos kiaulių augintojus neatsipalaiduoti, virusas į ūkį patenka iš gamtos, kurioje besilankydami patys augintojai jį atneša į ūkį.
Tik atsakingas elgesys, asmeninė higiena ir biosaugos priemonės gali užkardyti viruso patekimą į ūkį. Jei tik kyla klausimų, VMVT atstovai pasiruošę išsamiai pakonsultuoti“, – kalbėjo VMVT direktorės pavaduotojas Paulius Bušauskas.
Latvijoje tai – jau aštuntas židinys ir antrasis stambiame kiaulių komplekse. Virusas aktyviai plinta ir kitose aplinkinėse šalyse: Estijoje AKM patvirtintas jau 10 ūkių, Lenkijoje – net 15 ūkių. Lietuvoje skaičiuojami AKM jau penkiuose kiaulių ūkiuose.
VMVT primena: pastebėjus AKM požymius – karščiavimą, vangumą, apetito sutrikimus ar staigius gaišimus – būtina nedelsiant kreiptis į privatų veterinarijos gydytoją arba informuoti VMVT – užpildžius pranešimų anketą arba paskambinus telefonais 1879 arba +370 5 242 0108.
