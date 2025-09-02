Grūdų upė Nemune: kur ir kodėl plukdytas rekordinis krovinys 

Šią savaitę į Klaipėdos uostą atplukdytas rekordinis 1250 tonų krovinys. Grūdus gabenanti didžiausia Baltijos šalyse Vidaus vandens kelių direkcija upinė barža „Nemunas Lines“ rodo, kad vandens keliai yra reali, tvari alternatyva autotransportui.
Tokiu būdu išvengiama šimtų vilkikų ant kelių ir mažinamas CO2 pėdsakas.
Skelbiama, kad VVKD jau pasirūpino infrastruktūra Jurbarke – nutiesė sausumos kelią sunkvežimiams ir įrengė grūdų krovos transporterį, leidžiantį ūkininkams patogiai atgabenti grūdus į prieplauką ir efektyviai juos pakrauti į baržą.
„Mūsų tikslas aiškus – dalį krovinių perkelti į vidaus vandenis, taip užtikrinant tvarų, saugų ir pigesnį gabenimą. Nemunas ir Kuršių marios jungia Kauną su Klaipėda ir tarptautiniais maršrutais Baltijos jūroje. Vien šiemet jau pergabenta daugiau negu 44 tūkst. tonų krovinių. Ir tai tik pradžia“, – skelbia VVKD.
grūdaiNemunasrekordinis
