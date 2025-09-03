Žemdirbių atstovai kritikuoja norą keisti I. Hofmaną: tikriausiai, niekam nereikia dirbančio ministro

„Nesinori pasakyti, kad čia labai gerai ar labai blogai. Paprasčiausiai nežinome. Mes tik žinome Žemaitaičio poziciją, bijome, kad nebūtų diktuojamos kažkokios sąlygos jo ir daroma taip, kaip įsakoma, o ne taip, kaip tas kandidatas galvoja“,– Eltai teigė Lietuvos grūdų augintojų asociacijos (LGAA) pirmininkas Audrius Vanagas.
„Jei ieškomas lojalus kandidatas, kyla abejonių, kad klausimai bus sprendžiami ne žemdirbių naudai vienokiu ar kitokiu atveju. Nuogąstavimai kyla, kad žemdirbių bendruomenei nepalankūs sprendimai gali būti priimti tam tikri. Virtuvės nežinome, kaip viskas vyksta, bet iš viešai pateikiamos informacijos matosi, susidaro tokios išvados“,– sakė jis.
Jo manymu, dabartinis ministras galėjo pasirodyti neparankus.
„Tai čia vieša paslaptis, yra deklaruota ir viešai pasakyta, kad dėl nepatogumo, aš tik pakartojau, kas buvo viešai išsakyta“ – teigė jis.
„Tikriausiai, neparanku, niekam nereikia dirbančio ministro“,– pridūrė A. Vanagas
LGAA pirmininko teigimu, baimė kyla dėl to, kad ministras keičiamas, nepaisant to, jog kandidatas į I. Hofmano vietą žada tęsti tuos pačius darbus.
„Kam keisti gerai dirbantį, jei kandidatas dirbs tuos pačius darbus, kurie buvo dirbami? Tai keistumas yra šitoje vietoje“, – abejojo jis.
Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) vadovas ministro nekeistų, bet A. Palionį laiko gera alternatyva
Savo ruožtu Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) pirmininkas Raimundas Juknevičius teigia buvęs už tai, kad Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) vadovu liktų tas pats ministras. Anot jo, I. Hofmanas dirbo teisingai.
„Iš mūsų pusės siūlymas buvo tiesiog nekeisti ministro, nedaryti chaoso, tiesiog judėti ta kryptimi, kuri, atrodo, daugiau mažiau yra teisinga“,– Eltai sakė Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) pirmininkas.
„Tai, kaip ir sakau, visiems žmonėms neįtiksi, nes, tikriausiai, ir tarp žemdirbių yra daug tokių, kurie tikėjosi, kad I. Hofmanui visi žemės ūkyje per ilgą laiką susikaupę klausimai bus stebuklingai išspręsti. Taip, aišku, neatistiko ir tie, kurie neturi tos kantrybės, tikriausiai, kalba apie tai, kad I. Hofmanas galbūt nėra tinkamas kandidatas“,– pridūrė jis.
Anot jo, negalima teigti, kad laikinąjį žemės ūkio ministrą palaikė visa žemdirbių bendruomenė, tačiau mano, kad pakeitus ministrą, nepalaikančių požiūris nepasikeis.
„Yra tų žmonių, kurie visą laiką buvo nepatenkinti ir bus nepatenkinti ir todėl sakyti, kad visi ūkininkai 100 proc. palaiko I. Hofmaną kaip ministrą, tai nemanau, bet aš esu įsitikinęs, kad jie patys bus labai nepatenkinti už pusmečio gavę ir kitą ministrą“,– sakė R. Juknevičius.
Jo teigimu, vis tik nusprendus keisti ministrą, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas A. Palionio kandidatūrą vertina teigiamai.
„Tai yra gera alternatyva I. Hofmanui, jei tai yra politinis sprendimas“,– teigė Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) pirmininkas.
„Vertinant iš tos aplinkos, kuri buvo ministerijoje, tai daugiau alternatyvių pasiūlymų, tiesą sakant, ir nežinau. Iš tų, kas buvo toje komandoje, tai Andriaus Palionio darbas atrodė įtikinamai“,– R. Juknevičius.
Kaip antradienį skelbė LRT.lt, I. Hofmanas teigė, kad „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis spaudė jį atleisti kai kuriuos Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžių tarnybų ir institucijų vadovus.
Po šių pareiškimų STT pradėjo aplinkybių patikslinimą. I. Hofmanas teigė trečiadienį ryte sulaukęs kvietimo atvykti į apklausą.
Trečiadienį ministras patikslino, kad iš R. Žemaitaičio patyrė ne spaudimą, o šmeižtą ir melą. Anot jo, iš „aušriečių“ lyderio sulaukdavo prašymų, pageidavimų, tačiau to nevykdė ir dabar yra šmeižiamas.
Pagal naująją koalicinę sutartį, galimybę deleguoti savo kandidatą į Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM) išlaikė „Nemuno aušra“. Iki šiol ministerijai vadovavo I. Hofmanas.
Buvęs Žemės ūkio tarybos (ŽŪT) pirmininkas ministru naujojoje Vyriausybėje nebedirbs, kadangi „aušriečiai“ į XX-ąją Vyriausybę nusprendė pateikti ŽŪM viceministro Andriaus Paliono kandidatūrą.
Kandidatui į ministrus susitikus su Prezidentu, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis sakė kol kas neišgirdęs neigiamų indikacijų iš Prezidentūros.
