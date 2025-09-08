Vienas prasčiausių sezonų per pastaruosius dešimtmečius: „Tokio dalyko nesu mačiusi“

Daigai nenorėjo augti
„Jau nuo pavasario buvo aišku, kad kažkas ne taip. Arbūzų ir melionų daigai išdygo, bet augti tiesiog nenorėjo. Per tiek metų tokio dalyko nesu mačiusi“, – pasakojo V.Žukienė.
Šiais metais moteris pasodino apie 200 arbūzų daigų, tačiau žiedų pasirodė trigubai mažiau nei ankstesniais sezonais. Tai ir lėmė menką derlių.
Anot augintojos, arbūzai nemėgsta drėgmės, todėl šiltnamiuose jų rezultatai visuomet būna geresni nei lauke. Tačiau šiemet dėl darbų gausos neuždengus daigelių lauko arbūzų apskritai nepavyko užauginti.
„Jei vasara šilta ir nelietinga – derlius visada būna puikus. Bet šiemet, kai lietaus buvo daug, daigai pradėjo sirgti grybinėmis ligomis. Viena jų – vytulys, nuo kurio vaistų nėra. Pastebėjus užsikrėtusį daigą, reikia jį išrauti ir sunaikinti, kitaip liga akimirksniu išplinta“, – teigė ūkininkė.
Kokybė išliko
Nors derlius nedidelis, užaugusios uogos džiugina skoniu. Pasak V.Žukienės, šiltnamio arbūzai saldūs, sultingi ir puikios kokybės.
„Derlius šiemet nėra gausus, bet uogos labai skanios. Užtenka ir mums, ir pirkėjams, kurie jau atvažiuoja jų paragauti ir įsigyti“, – pasakojo ji.
Pasak Daniūnų gyventojos, ši vasara dar kartą parodė, kad arbūzų auginimas Lietuvoje labai priklauso nuo oro sąlygų. Todėl ateityje planuojama dar labiau investuoti į šiltnamius ir daigų apsaugą, kad permainingas oras nesunaikintų būsimų derlių.