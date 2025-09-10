Konfiskuotus gyvūnus susigrąžinti nepavyko: savininko skundą teismas atmetė

Kaip trečiadienį pranešė VMVT, teismas patvirtino, kad tarnybos sprendimas buvo teisėtas ir pagrįstas, todėl skundas buvo atmestas.
Praėjusių metų vasarą VMVT atliko patikrinimą V. S. ūkyje ir nustatė, kad jame gyvūnai buvo laikomi sąlygomis, keliančiomis grėsmę jų sveikatai ir gyvybei: gyvūnams nesuteikta būtina veterinarinė pagalba, laikymo sąlygos neatitiko gyvūnų rūšies, fiziologijos ir elgesio poreikių, o kai kuriais atvejais gyvūnai kentėjo stiprų skausmą.
Pasak VMVT, vienas arklys inspektorių buvo rastas su perkreiptu kaklu ir nebuvo gydomas, kitiems arkliams buvo peraugusios kanopos, dėl to jie netaisyklingai judėjo ir kentėjo nuo sąnarių deformacijų. Be to, gyvūnai neturėjo pakankamai vandens, o dalis buvo nepakankamai įmitę ir per liesi.
Pagal Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymą, asmuo, kuris buvo nubaustas už žiaurų elgesį su gyvūnais ir iš kurio buvo atimti visi laikyti gyvūnai, dvejus metus nuo sprendimo įsiteisėjimo negali vėl laikyti tos pačios rūšies gyvūnų.
Teismo nutartis dar gali būti skundžiama aukštesnės instancijos teismui.
