Neramus sezonas ūkininkams: kokie iššūkiai ir pamokos svarbiausi šiemet?

Vis dėlto, pasiruošę ūkiai sugebėjo išnaudoti sudėtingas sąlygas savo naudai. Laiku panaudoti naujos formuliacijos produktai padėjo išsaugoti derliaus potencialą bei apsaugoti pasėlius nuo ligų ir kenkėjų.
Apie praėjusio sezono pamokas ir patikrintus sprendimus kalbamės su UAB „ADAMA Northern Europe“ techniniais atstovais Greta Paulauskiene ir Tomu Armanavičiumi bei „Linas Agro“ agrotechnologijų plėtros vadove, dr. Gabriele Pšibišauskiene.
Sezono iššūkiai ir pasiteisinę sprendimai
„2025 metų sezonas prasidėjo ne pagal planą. Neturėjome įprastos žiemos, pavasaris atėjo vėliau, o po sėjos iškrito sniegas – balandžio pradžia buvo šalta“, – sako G.Paulauskienė.
Nepaisant to, kai kurie ūkininkai anksti pradėjo sėją ir įveikė pirmuosius sunkumus.
„Buvo drąsių ūkininkų, kurie pradėjo sėją kovo pabaigoje ir su nerimu laukė pasėlių sudygimo, nes po sėjos iškrito sniegas ir balandžio pradžia buvo šalta. Pirmąjį pavasario sunkumą pavyko įveikti. Tačiau, tai buvo tik iššūkių pradžia.
Po sėjos sekė gausūs lietūs, tuo metu nešantys viltį, jog turėsime gausesnius derlius. Lietus, taip pat labiau apsaugojo pasėlius nuo net kelias savaites trukusių šalnų. Tiek ilgai – apie tris savaites, šalnų periodas nebuvo trukęs“, – pasakoja specialistė.
Pasak dr. Gabrielės Pšibišauskienės, „Nepralošė tie ūkiai, kurie kviečių lapų ir varpų apsaugai panaudojo produktus Soratel ir didesnės koncentracijos mišinius.“
T.Armanavičius papildomai atkreipia dėmesį į oro sąlygų įtaką: „Šaltas ir lietingas pavasaris ribojo fungicidų efektyvumą. Net geriausi produktai ne visada pasiekdavo maksimalų poveikį.“
Vasaros pabaiga su drėgna dirva leido efektyviai naudoti dirvinius herbicidus, o šakniaatžalinių bei šakniastiebinių piktžolių kontrolė išliko aktuali.
„Šliužų gausa šiemet varo iš proto ne vieną ūkininką, todėl moliuskocidai tapo ypač svarbūs rapsų ir cukrinių runkelių pasėliuose. Šiemet šios grupės produktų paklausa buvo žymiai didesnė už pasiūlą“, – pabrėžia dr. G.Pšibišauskienė.
Ji teigia, kad kitas ryškus sezono iššūkis buvo amarai, pastarųjų žalingumo slenkstis pasiektas anksti pavasarį, prieš ilgąjį šalnų periodą. Kad būtų sukontroliuoti amarai, insekticidus teko naudoti kelis kartus per sezoną. Dažnai naudojant insekticidus labai svarbu, kad jie nekenktų naudingiems vabzdžiams – boružėms, bitėms.
„Čia gelbsti insekticidas „Mavrik“ – amarų naikinimo „ekspertas“, kuris yra selektyvus minėtiems geriesiems vabzdžiams. Atsižvelgiant į tai, kad pavasarį ir vasarą amarai plito itin intensyviai, jų gausu bus ir vėliau, todėl jų kontrolė turės būti tęsiama iki vėlyvo rudens“, – sako dr. G.Pšibišauskienė.
Efektyvios ūkių praktikos
Klimato kaitos iššūkiai parodė, kad geriausia strategija – lanksti ir pritaikoma prie sąlygų.
Rudenį žieminių rapsų pasėliuose pasiteisino herbicidų mišiniai, kuriuose buvo naudojamas „Sultan“ kartu su „Kalif“ ar „Brando“, pavasarį – kontaktinio veikimo herbicidai su klopiralido veikliąja medžiaga. Žieminiuose kviečiuose rudenį naudotas herbicidas „Legacy pro“, pavasarį – herbicidai „Elegant“ bei „Cleave“ ir jo mišiniai su tribenuron-metilu.
Gausūs krituliai šiemet padidino derliaus potencialą, bet kartu sukėlė didesnę ligų ir kenkėjų riziką, todėl prevencinė apsauga tapo ypač aktuali.
G.Paulauskienė pabrėžia, kad sėkmė priklauso nuo veiksmingos strategijos. Ji apima fungicidų, augimo reguliatorių ir insekticidų derinį ir savalaikį jų panaudojimą.
„Kiekvienas ūkis turi rasti optimalią kombinaciją pagal vietos sąlygas, pasėlių tipą ir klimato ypatumus. Ne viskas, kas tinka kaimynui, tiks jums.
Svarbiausia – stebėti pasėlius, prognozuoti ligų ir kenkėjų plitimą ir laiku reaguoti. Net geriausias produktas neduos norimo rezultato, jei purškimas atliktas per vėlai arba netinkamomis sąlygomis“, – pažymi pašnekovė.
Pasak dr. Gabrielės Pšibišauskienės, šį rudenį drėgmės pakanka, todėl dirviniai herbicidai žieminiuose rapsuose veikia gerai. „Sultan“, „Kalif“ ar „Brando“ mišiniai padeda kontroliuoti ne tik atsparias daržines žliūges, bet ir dirvines smilguoles bei kitas piktžoles.
Ekspertai pabrėžia: prevencinė strategija dažnai yra efektyvesnė nei kovoti su jau įsisenėjusiomis problemomis. Laiku panaudoti fungicidai ir insekticidai sumažina ligų ir kenkėjų populiaciją, padeda išlaikyti pasėlių kokybę bei derliaus potencialą.
Ūkininkams taip pat verta planuoti veikliųjų medžiagų kaitaliojimą. Jei ilgą laiką naudojamas tas pats fungicidas ar insekticidas, ligos ir kenkėjai gali prisitaikyti.
Keičiant produktus pagal veikliąją medžiagą ir laikantis registruotų normų, ūkininkai užtikrina efektyvesnę apsaugą ir sumažina riziką ateičiai.
Kaip pasiruošti naujam sezonui? „Naują sezoną ūkininkai turėtų pradėti ne taip, kaip visada. Atsižvelgus į iššūkius ir problemas, reikia prisitaikyti prie naujesnių, gal kiek brangesnių, bet efektyvių sprendimų“, – sako T.Armanavičius.
Jo teigimu, atrodo paradoksalu, bet ne žmogus, o gamta diktuoja madą. Kokius produktus rintis ir kada juos naudoti reikia atsižvelgti pagal aplinkos rodomus ženklus. „Jau aptarėme, kad klimatas keičiasi, o dėl jo auga ir investicijos į pasėlius. Būna metų, kada ateina sausra, tada susidėlioja kiek kitoks planas. Todėl geriausia daryti subtilius sprendimus, tai yra įvertinus mus supančią informaciją“, – sako pašnekovas.
Specialistai dalinasi įžvalgomis, kurios bus aktualios artimiausiu metu:
1. Kaitaliokite veikliąsias medžiagas
Herbicidų, fungicidų ir insekticidų technologijose nepasilikite prie vienos veikliosios medžiagos. Kaitaliokite jas, kad augalai gautų efektyvesnę apsaugą, o ligos ar kenkėjai nepriprastų prie vieno produkto. Tai ypač svarbu, kai kovojate su dirvinėmis smilguolėmis, peliniais pašiaušėliais, daržinėmis žliūgėmis, amarais, septorioze ar kitomis dažnomis ligomis kviečiuose ar rapsuose.
2. Laikykitės registruotų normų
Naudokite produktus tiksliai pagal rekomendacijas. Per didelė norma gali pakenkti pasėliams, o per maža – būti neveiksminga. Registruotos normos nustatytos ne tik gamintojų, bet ir mokslininkų, todėl jų laikymasis padeda apsaugoti derlių ir sumažinti nuostolių riziką.
3. Prevenciškai saugokite augalus
Nepalikite problemų savieigai – purkškite fungicidus ir insekticidus dar prieš ligų ar kenkėjų atsiradimą. Taip sumažinsite populiacijų gausą ir apsaugosite augalus nuo didelio pažeidimo. Prevencinė strategija dažnai yra pigesnė ir efektyvesnė nei kova su jau išplitusiomis problemomis.
4. Vertinkite ilgalaikius rezultatus
Neapsiribokite vienerių metų patirtimi. Klimatas kinta, o metodai, kurie pasiteisino pernai, šiemet gali neveikti taip pat gerai. Analizuokite kelis sezonus iš eilės, kad matytumėte tendencijas, prognozuotumėte ligų ar kenkėjų plitimą.
5. Sekite oro sąlygas ir reaguokite laiku
Nuolat stebėkite kritulius, temperatūrą, drėgmę ir vėjo stiprumą. Jie tiesiogiai veikia ligų ir kenkėjų plitimą. Laiku panaudojus fungicidus, herbicidus ar insekticidus, išvengsite didelių derliaus nuostolių. Šiuolaikinės technologijos, pavyzdžiui, oro stotelės ar lauko sensoriai, padeda priimti sprendimus remiantis realaus laiko duomenimis.
G.Paulauskienė pabrėžia nuolatinio tobulėjimo svarbą ūkininkavimo praktikoje: „Kiekvienais metais įgyjame naujų pamokų. Vieni metai žemės ūkyje – vieni metai universitete. Tenka mokytis, prisitaikyti ir nuolat tobulėti.“