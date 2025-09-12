Dar vienas afrikinio kiaulių maro protrūkis ūkyje: tokių šiemet skaičiuoja jau šešis

Tai jau šeštas šiemet fiksuojamas AKM protrūkis kiaulių ūkyje Lietuvoje ir trečias Kelmės rajone. Įtariama, kad AKM viruso užkratas į kiaulių ūkį pateko iš užkrėstos aplinkos. VMVT specialistai jau ėmėsi visų būtinų židinio likvidavimo darbų.
Kiaules auginantiems ūkininkams VMVT primena, kad AKM yra labai užkrečiama kiaulių ir šernų liga, todėl tik griežtai laikantis biologinio saugumo priemonių galima užkirsti kelią viruso plitimui.
Tarnyba ragina visus kiaulių laikytojus ir ypač savo reikmėms kiaules auginantiems labai atsakingai vertinti situaciją ir saugoti ne tik savo ūkius, bet ir aplinkinius. Prieš įeinant į kiaulių laikymo vietą privalu persivilkti dėvimus drabužius ir persiauti batus, taikyti dezinfekciją, stebėti kiaulių sveikatą.
Pastebėjus laikomų kiaulių sveikatos pakitimus – karščiavimą, vangumą, apetito stoką ar netikėtą gaišimą – būtina kuo skubiau apie tai informuoti veterinarijos gydytoją ir VMVT.
kiaulėsAfrikinis kiaulių marasValstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)
