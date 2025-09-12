Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Dar vienas afrikinio kiaulių maro protrūkis ūkyje: tokių šiemet skaičiuoja jau šešis

2025 m. rugsėjo 12 d. 17:08
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Penktadienį, rugsėjo 12 d., naujas afrikinio kiaulių maro (AKM) židinys patvirtintas dar viename smulkiame kiaulių ūkyje Kelmės rajone. Šiame ūkyje, esančiame Skogalio kaime, buvo laikomos keturios kiaulės, kurioms pastarosiomis dienomis pasireiškė vienas iš viruso požymių – apetito praradimas, rašoma Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) žiniasklaidai išplatintame pranešime.
Tai jau šeštas šiemet fiksuojamas AKM protrūkis kiaulių ūkyje Lietuvoje ir trečias Kelmės rajone. Įtariama, kad AKM viruso užkratas į kiaulių ūkį pateko iš užkrėstos aplinkos. VMVT specialistai jau ėmėsi visų būtinų židinio likvidavimo darbų.
Kiaules auginantiems ūkininkams VMVT primena, kad AKM yra labai užkrečiama kiaulių ir šernų liga, todėl tik griežtai laikantis biologinio saugumo priemonių galima užkirsti kelią viruso plitimui.
Tarnyba ragina visus kiaulių laikytojus ir ypač savo reikmėms kiaules auginantiems labai atsakingai vertinti situaciją ir saugoti ne tik savo ūkius, bet ir aplinkinius. Prieš įeinant į kiaulių laikymo vietą privalu persivilkti dėvimus drabužius ir persiauti batus, taikyti dezinfekciją, stebėti kiaulių sveikatą.
Pastebėjus laikomų kiaulių sveikatos pakitimus – karščiavimą, vangumą, apetito stoką ar netikėtą gaišimą – būtina kuo skubiau apie tai informuoti veterinarijos gydytoją ir VMVT.
