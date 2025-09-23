Įspėja bitininkus: liko vos savaitė pateikti paraišką paramai

„Parama bičių laikytojams – tai pagalba ne tik bitininkams, bet ir mums visiems, nes nuo stiprių bičių šeimų priklauso augalų žydėjimas ir gausus derlius. Liko tik savaitė pateikti paraiškas, tad labai kviečiu nepraleisti šios galimybės,“ – akcentuoja Žemės ūkio duomenų centro Paramos žemės ūkiui skyriaus vadovė Julija Šataitė.
Iki 2025 m. rugsėjo 23 d. pateikta per 4 200 paraiškų, iš jų beveik 500 bičių laikytojai pateikė patys prisijungę per el. valdžios vartus. Šiuo metu paramos prašoma už 164 tūkst. bičių šeimų, tačiau, palyginti su praėjusiais metais, dar trūksta maždaug ketvirtadalio paraiškų.
Nuo bičių dūzgimo – iki gausaus derliaus
Papildomas bičių maitinimas dažniausiai atliekamas vasaros pabaigoje arba rudens pradžioje, kai gamtoje sumažėja žydinčių augalų ir nektaro. Tuo metu bitės gali nebesukaupti pakankamai atsargų artėjančiai žiemai. Papildomas maistas padeda bičių šeimoms išlikti stiprioms, o aviliui pasiruošti ilgam šaltajam sezonui, kai natūralių šaltinių beveik nelieka.
Tai – ne tik bitininkų rūpestis. Nuo bičių šeimų stiprumo priklauso visos populiacijos gyvybingumas, o kartu ir augalų žydėjimo bei derliaus gausa. Bitės apdulkina daugelį žemės ūkio kultūrų, todėl jų gerovė tiesiogiai susijusi su mūsų maisto įvairove ir kokybe. Rūpestis aviliais rudenį – tai investicija į žydinčius laukus ir gausius derlius pavasarį bei vasarą.
Kaip teikti paraišką?
Elektroninės paraiškos priimamos Žemės ūkio duomenų centro Paramos žemės ūkio veiklos subjektams apskaičiavimo informacinėje sistemoje (PŽŪVSAIS): https://ise.vic.lt/Paramos/Paraiskos/Paieska.
Tai galima padaryti dviem būdais:
• pačiam bitininkui prisijungus prie sistemos per e. valdžios vartus;
• per savivaldybę – darbuotojui prisijungus prie PŽŪVSAIS.
• per savivaldybę – darbuotojui prisijungus prie PŽŪVSAIS.
Ką svarbu žinoti?
• Prieš teikiant paraišką, nuo rugsėjo 1 d. būtina atnaujinti duomenis apie laikomas bičių šeimas Ūkinių gyvūnų registre.
• Parama skiriama tik tiems laikytojams, kurie turi iki 150 bičių šeimų.
• Parama bus mokama už bičių šeimas. Vienai šeimai gali būti skirta iki 5,79 Eur, o ekologinės gamybos ūkiuose sertifikuotai bičių šeimai – iki 11,58 Eur.
• Pavėluotai paraiškos priimamos spalio 1–14 d., tačiau tik per savivaldybes – darbuotojui prisijungus prie PŽŪVSAIS.
• Parama skiriama tik tiems laikytojams, kurie turi iki 150 bičių šeimų.
• Parama bus mokama už bičių šeimas. Vienai šeimai gali būti skirta iki 5,79 Eur, o ekologinės gamybos ūkiuose sertifikuotai bičių šeimai – iki 11,58 Eur.
• Pavėluotai paraiškos priimamos spalio 1–14 d., tačiau tik per savivaldybes – darbuotojui prisijungus prie PŽŪVSAIS.