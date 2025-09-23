Lietuvos vidury nuomodami ir pardavinėdami valstybinę žemę susirinko trečdalį milijono

Dauguma nuomininkų – fiziniai asmenys, dominuoja žemės ūkis
Kaip informavo Kėdainių raj. savivaldybės Turto valdymo skyriaus vedėja Audronė Naujalienė, 2024 m. Kėdainių raj. valstybinę žemę iš viso nuomojosi 2 tūkst. 677 asmenys. Iš jų absoliuti dauguma – 2,5 tūkst. – buvo fiziniai asmenys, o likę 177 – juridiniai asmenys (įmonės, organizacijos).
Pagal nuomojamos žemės paskirtį neabejotinai dominuoja žemės ūkis, kuris sudaro net 80,9 proc. visos išnuomotos valstybinės žemės ploto. Pramonės ir sandėliavimo paskirties žemės nuomojamas plotas siekia 10,8 proc., gyvenamųjų teritorijų (namų valdų) žemė – 5,9 proc., o komercinės paskirties žemė – vos 2,4 proc.
Nuomos įkainiai priklauso nuo paskirties ir ploto
Valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifai nustatyti Kėdainių raj. savivaldybės tarybos sprendimu ir priklauso nuo žemės rinkos vertės. Tarifai skiriasi pagal žemės paskirtį ir dydį.
Žemės ūkio paskirties žemei ūkininkams, turintiems iki 10 ha, taikomas 0,7 proc. tarifas nuo vidutinės rinkos vertės, o turintiems daugiau nei 10 ha – 2,5 proc. tarifas.
Specializuotiems ūkiams (sodininkystės, gėlininkystės, medelynų ir kt.) taikomas 1,5 proc. tarifas.
Gyvenamųjų teritorijų (namų valdų) ir garažų bendrijų žemei taikomas 0,7 proc. mokesčio tarifas, komercinės paskirties ir naudingų iškasenų teritorijų žemei – 1,7 proc., o pramonės ir sandėliavimo žemei – 1,9 proc.
Griežčiausiai apmokestinama apleista žemė – už nenaudojamus sklypus taikomas 4 proc. tarifas, taip skatinant savininkus prižiūrėti savo valdas.
Pajamos iš nuomos ir pardavimo
Tuo tarpu Biudžeto ir finansų skyriaus vedėja Jolanta Sakavičienė atskleidė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį iš valstybinės žemės nuomos surinktų mokesčių yra mažiau, nei pernai ir užpernai, tačiau šiemet pavyko įvykdyti pelningus valstybinės žemės pardavimo sandorius.
Valstybinės žemės administravimas yra stabilus, nors ir kintantis pajamų šaltinis savivaldybės biudžetui. Štai jei per pirmąjį šių metų pusmetį, iki birželio 30 dienos, savivaldybė iš valstybinės žemės nuomos gavo 38,8 tūkst. eurų, tai pernai ši suma siekė 46,3 tūkst. eurų. Palyginimui, per tą patį laikotarpį 2023 metais ši suma siekė 42,3 tūkst. eurų.
Iš valstybinės žemės pardavimo pajamos per pirmąjį šių metų pusmetį sudarė net 308,6 tūkst. eurų. Tai – didžiausia injekcija į savivaldybės biudžetą iš žemės pardavimo per paskutinius kelerius metus, mat pernai žemės buvo parduota tik už 32,7 tūkst. eurų. Tuo tarpu užpernai žemės pardavimo sandoriai taip pat buvo našesni ir savivaldybės biudžetą papildė 106,7 tūkst. eurų suma.
