Sužinoję apie trūkumą, gyventojai suskubo apsirūpinti iš anksto: dalis bitininkų medų išparduos iki Naujųjų

Lietuvos bitininkų sąjungos narė, medaus someljė Jolita Smaidriene sakė, kad šiemet gamta bitininkams nepašykštėjo išbandymų: pavasaris buvo vėlyvas ir šaltas, o net ir pienių žydėjimo metu laikėsi vėsūs ir drėgni orai, todėl bitės negalėjo išskristi iš avilio. Vasarą persiokioję lietingi ir vėsūs orai buvo paskutinis faktorius, lėmęs rekordiškai prastą lietuviško medaus derlių.
„Nepalankūs orai buvo ir liepų žydėjimo metu. Žinoma, šiek tiek augalų bitės spėjo aplankyti, šiek tiek pririnko nektaro. Turėjome keletą šiltų savaičių tinkamų medunešiui, o tada sekė vėl šaltas oras. Bitės neskrido iš avilio ir maitinosi savo suneštu medumi. Nepalankūs orai labai užsitęsė, todėl šiemet turime daug mažiau derliaus“, – „Žinių radijo“ laidoje „Ryto espresso“ kalbėjo patyrusi bitininkė.
Medaus trūkumas užprogramavo medaus kainų augimą. Anot J.Smaidrienės, Vilniaus Kalvarijų turguje, prieš savaitę, medaus kilogramas jau kainavo 9–10 Eur, kai anksčiau sostinėje už medų tekdavo mokėti 7–8 Eur, o regionuose – 5–6 Eur.
„Žmonės tikrai išgirdo bitininkų žinutę, kad medaus derlius šiemet prastas. Nuolatiniai medaus vartotojai bando iš anksto apsirūpinti medaus atsargomis ir užsiperka į priekį. <…> Bitininkams, kurie išparduos medų iki Naujųjų, bus liūdna dėl to, kad nebus progos pabendrauti su pirkėjais. Dalis pirkėjų turi savo mėgstamą bitininką ir pas jį nuolat perka. Nežinau kaip reikės išlaukti pavasario, nes bitininkams labai patinka bendrauti su savo pirkėjais“, – tikino J.Smaidrienė.
Norintiems šiemet už medų mokėti mažiau, bitininkė pasidalijo ir keliais paprastais patarimais. Perkant didesnį medaus kiekį, bitininkai visuomet linkę daryti nuolaidas. Be to, pasak pašnekovės, nereikėtų baimintis pirkti ir 2–3 metų senumo medų, mat tai nėra greitai gendantis produktas. Ankstesnių metų derliaus medus bus pigesnis, tačiau tiek pat vertingas kaip šiemet surinktas medus.
„Kai kurie bitininkai turi ankstesnių metų derliaus ir jį galima vartoti. Žinoma, svarbu tinkamai laikyti medų. Dėl to jei žmogus planuoja nusipirkti didesnį medaus kiekį, reikia įsivertinti, ar tikrai turėsite reikalingas laikymo sąlygas“, – pabrėžė medaus someljė J.Smaidrienė.
