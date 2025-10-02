Prie Lietuvos artinasi pavojingas kenkėjas: gali sunaikinti derlių, apsaugos – nėra

Ir nors kenkėjas Pochazia shantungensis kol kas nėra įtrauktas į Europos Sąjungos karantininių kenkėjų sąrašą ir bent jau šiuo metu nėra plačiai išplitęs EPPO (Europos ir Viduržemio jūros augalų apsaugos organizacijos) regione, tačiau jis gali sukelti realią grėsmę žemės ūkiui, miškams ar natūraliai augmenijai, teigiama VAT išplatintame pranešime žiniasklaidai.
Vabzdys yra kilęs iš Rytų Azijos (Kinijos, Korėjos). Kenkėjas jau buvo pastebėtas Bulgarijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Italijoje, Olandijoje, Rusijoje ir Turkijoje.
„Apie šį, savo forma nematomą bombonešį „Stealth“ primenantį vabzdį informacijos nėra daug. Jo biologija, paplitimas ar padaroma žala dar nėra pakankamai ištirti. Lietuvoje dar nėra fiksuotų atvejų, tačiau turime išlikti budrūs, – perspėja VAT direktorius Jurij Kornijenko. – Pastebėję įtartinus, ankščiau nematytus kenkėjus ar augalų ligų požymius, nedelskite ir susisiekite su Augalininkystės tarnybos specialistais“.
Pagrindinis kenkėjo augalas „šeimininkas“ tik vienas – Ligustrum japonicum (japoninis ligustras), tačiau kitų augalų „šeimininkų“ sąrašas labai ilgas: tai ir klevai, ailantai, akebijos, albicijos, japoniniai alksniai, amorfos, aralijos, aspidistrai, mahonijos, budlėjos, vaisuolės, kamelijos, paprikos, skroblai, kaštainiai, svarainiai, cidonijos, citrusiniai augalai, raganės, sedulos, bukai, fikusai, ginkmedžiai, gebenės, kinrožės, graikiniai riešutmedžiai, lauramedžiai, ligustrai, magnolijos, obelys, šilkmedžiai, oleandrai, alyvmedžiai, fotinijos, platanai, tuopos, trešnės, slyvos, persikai, kriaušės, ąžuolai, azalijos, rožės, avietės, gluosniai, baklažanai, kukmedžiai, liepos, guobos, putinai, vynuogės, veigėlės ir dar daug kitų, šiame sąraše nepaminėtų, augalų.
Paskutinis pranešimas apie nustatytą kenkėją gautas iš Belgijos. Atlikto fitosanitarinio tikrinimo metu sode, kuriame dar 2024 metais buvo rastas minėtas vabzdys, ir šiemet, panaudojus geltonas lipnias gaudykles, buvo sugauti keli suaugėliai. Vizualiai apžiūrėjus augalus, rasta vabzdžio kiaušinėlių.
Manoma, kad, nepaisant visų 2024 m. panaudotų fitosanitarinių priemonių, Pochazia shantungensis sėkmingai išgyveno žiemos laikotarpį ir 2025 m. vasarą vėl išplito sodo centre.
Kasmet išsivysto viena ar dvi vabzdžių generacijos. Jie žiemoja kiaušinėlių stadijoje. Nimfos atsiranda gegužės pabaigoje – birželio pradžioje, o suaugėliai pasirodo liepos viduryje. Kiaušinėlius pradeda krauti rugpjūčio pradžioje. Suaugėliai užauga maždaug iki 8 mm ilgio, sparnų plotis siekia 30 mm.
Pochazia shantungensis siurbia augalų sultis, taip juos silpnindami, mažindami jų augimo spartą. Gali deformuotis augalų lapai ir ūgliai. Kenkėjai išskiria lipčių, dėl to sutrinka augalų fotosintezės veikla, vaisiai pasidengia juodu sluoksniu, praranda prekinę išvaizdą.
Didelę žalą taip pat sukelia gausus kiaušinėlių, sudėtų į jaunus ūglius, kiekis. Jie užkemša indų sistemą (ksilemą ir floemą), taip sutrikdydami vandens ir maisto medžiagų tekėjimą. Ūgliai gali džiūti, skilti ar deformuotis.
Norime atkreipti dėmesį, kad pagrindinis Pochazia shantungensis plitimo kelias – sodinimui skirti augalai. Kenkėjo atsiradimas gali sumažinti augalų derlių bei dekoratyvinių augalų vertę. Deja, registruotų augalų apsaugos produktų kovai su Pochazia shantungensis šiandien nėra.
