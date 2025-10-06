Didžiausiame karvių fermų komplekse Europoje pristatytas pieno gamybos plėtros planas Lietuvai iki 2035 metų

Jie turėjo išskirtinę galimybę savo akimis pamatyti didžiausią Europoje karvių fermų kompleksą, į kurį lapkričio mėnesį jau atvyks pirmosios telyčios. Pieno gamybos veiklą „Ateities ūkyje“ planuojama pradėti 2026 metų pirmąjį ketvirtį.
53 hektarų teritoriją Radviliškio rajone, Bebrujų kaime užimančiame komplekse bus auginama apie 10 tūkst. galvijų, iš jų – virš 4 tūkst. melžiamų karvių. Fermų komplekse dirbs apie 50 darbuotojų. Joje veiks didžiausia šiuo metu rinkoje esanti 100 vietų „DeLaval“ karvių melžimo karuselė.
„Agrokoncerno grupės“ savininkas Ramūnas Karbauskis atvirų durų dienos dalyviams pristatė viziją, ateities planus ir pieno gamybos plėtros planą Lietuvai iki 2035 metų.
Pasak jo, Lietuvos pieno sektorius susiduria su rimtais iššūkiais – mažėjančių pieno ūkių skaičiumi, smulkiųjų gamintojų pasitraukimu ir augančiu žaliavinio pieno deficitu.
Remiantis oficialia statistika šiuo metu šaliai tenka importuoti apie trečdalį reikalingo pieno. Lietuvos pieno gamyba sudaro vos apie 1 proc. Europos Sąjungos produkcijos, o pagal galvijų tankį hektarui šalis užima vieną iš paskutinių pozicijų visoje bendrijoje tarp pieno gamybą plėtojančių šalių.
„Matome labai didelį pieno gamybos potencialą ir galimybes. „Ateities ūkyje“ siekiame sukurti tokią struktūrą, kurios neturi nė viena Europos šalis. Integruosime augalininkystę, gyvulininkystę, pašarų gamybą, genetiką ir tyrimus į vieną sistemą, kuri kurs pridėtinę vertę Lietuvos ūkiams.
Per artimiausią dešimtmetį pieno rinkai pasiūlysime naujus sprendimus, kokybę, konsultacijas, kurių iki šiol nebuvo, nes mūsų tikslas – kompleksinis požiūris ir realūs sprendimai“, – sako R.Karbauskis.
„Agrokoncerno grupė“ artimiausiu metu pasirašys bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos sveikatos mokslo universitetu, kurio mokslininkai prisidės prie genetikos, gyvūnų gerovės ir pieno kokybės gerinimo programų.
Į „Ateities ūkį“ susirinkusiems klientams ir partneriams verslininkas su komanda pristatė „Agrokoncerno grupės“ dešimtmečio pieno verslo segmento plėtros planą.
Laikantis numatytos strategijos planuojama atnaujinti ir modernizuoti penkis šiuo metu veikiančius „Agrokoncerno grupei“ priklausančius pieno ūkius. Iš viso juose planuojama auginti apie 4000 melžiamų karvių.
Be jau netrukus veiklą pradėsiančio „Ateities ūkio“, Radviliškio, Šiaulių, Akmenės ir Anykščių rajonuose planuojama pastatyti dar keturis modernius kompleksus. Tai reiškia, kad visą „Agrokoncerno grupės“ bandą sudarys virš 25 tūkstančių melžiamų karvių, iš kurių per dieną bus primelžiama apie 900 tonų bazinio pieno.
„Projektas būtų pilnai įgyvendintas pastačius pieno perdirbimo gamyklą. Ji būtų pilnai aprūpinama pienu iš „Agrokoncerno grupės“ ūkių ir tokiu būdu užtikrintų žaliavą gamyklos poreikiams“, – sakė jis.
Šalia kiekvieno komplekso veiks biometano jėgainės, kurių paskirtis – mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Jose pagamintos biometano dujos iš organinių galvijų srutų atitiks aukštus kokybinius standartus ir bus tiekiamos į bendrą dujų tinklą, taip prisidedant prie tvarios energetikos plėtros ir importuojamų dujų mažinimo.
Į „Ateities ūkio“ projektą buvo investuota daugiau nei 80 mln. eurų.
Agrokoncernasūkisūkininkavimas
Rodyti daugiau žymių