Šilalės verslininkui – rimti įtarimai: galėjo prekiauti neteisėtais augalų apsaugos produktais

Tyrimo metu nustatyta, kad Šilalės rajono gyventojas, gim. 1964 m., iš Lenkijos įveždavo ir Lietuvoje galimai realizuodavo augalų apsaugos priemones, nepaženklintas lietuviškomis etiketėmis ir neatitinkančias teisės aktų reikalavimų.
2025 m. rugsėjo 17 d. atliekant kratas įtariamojo įmonei priklausančioje parduotuvėje, esančioje Šilalės rajone bei minėtos įmonės krovininiame automobilyje „Fiat Ducato“ rasta ir paimta 40 vnt. plastikinių tarų po 20 l su etiketėmis „Singlif“, 60 vnt. tarų po 5 l produkto „Zamzar“ ir 60 vnt. produkto „Corida“ po 0,1 kg ir kitų neteisėtai laikomų, galimai iš Lenkijos įvežtų, augalų apsaugos produktų.
Policijos pareigūnai primena, kad nelegali prekyba augalų apsaugos priemonėmis kelia pavojų aplinkai, žmonių sveikatai ir sąžiningai konkurencijai – tokios priemonės dažnai neatitinka saugos reikalavimų, gali užteršti dirvožemį ir vandenį, o jų naudojimas be informacijos lietuvių kalba yra ypač rizikingas.
Norėdami būti saugūs ir patys išvengti neigiamų padarinių bei galimos teisinės atsakomybės, ūkininkai turėtų augalų apsaugos produktus pirkti tik iš oficialių pardavėjų.
