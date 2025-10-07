Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
VerslasAgronaujienos

Šilalės verslininkui – rimti įtarimai: galėjo prekiauti neteisėtais augalų apsaugos produktais

2025 m. spalio 7 d. 15:21
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimai apgaulingai tvarkomos finansinės apskaitos bei dėl galimo prekių, pažymėtų neturint leidimo svetimais prekių ženklais, realizavimo, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (4)
Tyrimo metu nustatyta, kad Šilalės rajono gyventojas, gim. 1964 m., iš Lenkijos įveždavo ir Lietuvoje galimai realizuodavo augalų apsaugos priemones, nepaženklintas lietuviškomis etiketėmis ir neatitinkančias teisės aktų reikalavimų.
2025 m. rugsėjo 17 d. atliekant kratas įtariamojo įmonei priklausančioje parduotuvėje, esančioje Šilalės rajone bei minėtos įmonės krovininiame automobilyje „Fiat Ducato“ rasta ir paimta 40 vnt. plastikinių tarų po 20 l su etiketėmis „Singlif“, 60 vnt. tarų po 5 l produkto „Zamzar“ ir 60 vnt. produkto „Corida“ po 0,1 kg ir kitų neteisėtai laikomų, galimai iš Lenkijos įvežtų, augalų apsaugos produktų.
Policijos pareigūnai primena, kad nelegali prekyba augalų apsaugos priemonėmis kelia pavojų aplinkai, žmonių sveikatai ir sąžiningai konkurencijai – tokios priemonės dažnai neatitinka saugos reikalavimų, gali užteršti dirvožemį ir vandenį, o jų naudojimas be informacijos lietuvių kalba yra ypač rizikingas.
Norėdami būti saugūs ir patys išvengti neigiamų padarinių bei galimos teisinės atsakomybės, ūkininkai turėtų augalų apsaugos produktus pirkti tik iš oficialių pardavėjų.
Policijaapsaugažemės ūkis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.