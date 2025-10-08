Dar turi vilties: skyrė ekspertizę įvertinti užkardytų kailinių žvėrelių ūkių patiriamą žalą

Jas atstovaujančio „HubLegal“ advokatų kontoros partnerio, advokato Vytauto Kaklio teigimu, teismas imsis to, ko LR Seimas priimdamas įstatymus nepadarė, įvertindamas kailinio žvėrelio gyvybę ūkiuose tik 1 euru.
„Šis teismo sprendimas, skirti teismo ekspertizę beveik 50 kailinių žvėrelių ūkių, yra stiprus signalas, jog šalies teisinė sistema prireikus yra pasiryžusi įvertinti valstybės sprendimais realiai padarytą žalą. Tai ko nepadarė šalies politikai, įvykdys teismas su teismo eksperto pagalba, įvertindamas kiekvieno ūkio patirtą žalą“, – teigia advokatas.
Anot V. Kaklio, Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmai spalio 2 d. nutarimu paskyrė nešališką asmenį – teismo ekspertą – nustatyti nuostolių mastą. Kaip teigia advokatas, ekspertizės procesas užsitęs, tad apie tikslius jo terminus kalbėti sunku.
„Laukia ilgas ir kruopštus procesas. Teismo ekspertas, turintis tam specialias žinias, tirs 48 kailinių žvėrelių ūkių nuostolius. Iš gautų duomenų ekspertas parengs išvadą, kurią turės pateikti Regionų administracinio teismo Šiaulių rūmams, o iki tol bylos eiga – sustos“, – sako V. Kaklys.
Kaip teigia jis, nors ir teismo ekspertizės skyrimo atvejai – dažni, tačiau teismas šį procesą tirti atvejams, susijusiems su valstybės priimtais įstatymais – taiko išimtinai. Anot advokato, tai gali būti laikoma naujos teisinės praktikos šalyje formavimu, kada yra kruopščiai išnagrinėjami valstybės priimti ir įteisinti sprendimai.
„Kreipdamiesi į teismą dar šių metų pradžioje prašėme iš valstybės priteisti kailinių žvėrelių ūkiams 113 606 250,51 eurų, nes politikai vieno žvėrelio gyvybę ūkiuose įvertino viso labo 1 euru.
Teismas atsižvelgė į mūsų prašymą ir nusprendė tai nuodugniau ištirti. Tokie atvejai, kai teismo ekspertai tiria valstybės priimtuose įstatymuose numatytas kompensacijas – nekasdieniai. Galima sakyti, kad toks teismo sprendimas – naujos teisinės praktikos formavimas Lietuvoje“, – teigia V. Kaklys.
Primename, kad į Regionų administracinį teismą su skundu „Dėl žalos atlyginimo priteisimo dėl 48 verslų uždraudimo“ buvo kreiptasi dar 2025-ųjų sausio pabaigoje.
Teismas šią bylą atvėrė praėjus kiek daugiau nei pusmečiui – rugpjūčio 21 d. Ūkininkai skaičiuoja, kad bendra žala siekia 200 mln. eurų, o LR Seimas, priimdamas įstatymą 2023 m., užkardant kailinių žvėrelių ūkius, ūkininkams pasiūlė 1 euro kompensacijas už kiekvieną kailinį žvėrelį.
Teismasžalateismo medicinos ekspertizė
Rodyti daugiau žymių