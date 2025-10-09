„Agrokoncerno grupė“ žengia į gyvulininkystę – kuria Europoje analogų neturintį mokslo ir pieno gamybos centrą

Jame bus laikoma apie 10 tūkst. galvijų, iš jų – virš 4 tūkst. melžiamų karvių. Pirmosios telyčios į naują fermą atvyksta lapkričio mėnesį, o pieno gamybą planuojama pradėti 2026 metų pirmąjį ketvirtį.
Planuojama, kad mažiau nei per dešimtmetį „Agrokoncerno grupės“ ūkiuose auginamų karvių bendra banda išaugs nuo 4 iki beveik 25 tūkstančių karvių.
„Agrokoncerno grupės“ savininkas Ramūnas Karbauskis sako, kad siekiant užtikrinti gyvulių gerovę, produkcijos kokybę ir tvaraus ūkininkavimo standartus yra kuriamas analogų Europoje neturintis žemės ūkio modelis, apimantis visas grandis – nuo augalininkystės iki gyvulininkystės.
„Turime sukaupę didelę patirtį augalininkystėje. Esame sukūrę visą infrastruktūrą, kuri padeda priimti geriausius sprendimus ir užtikrinti derliaus kokybę. Tai veikia, tai pasiteisina, todėl tokį pat, mokslu pagrįstą ūkininkavimo modelį kursime ir gyvulininkystėje“, – paaiškina jis.
Bendradarbiaus su mokslininkais
Septintus metus skaičiuojantis „Agrokoncerno“ Inovacijų ir tyrimų centras „AgroITC“ yra vienas svarbiausių grupės ramsčių, įtvirtinusių duomenimis grįstą ūkininkavimo kultūrą. Centre vykdomi bandymai ir atliekami tyrimai, kurių rezultatai padeda priimti mokslu pagrįstus sprendimus.
„Agro ITC“, kuriam vadovauja patyrusi mokslininkė dr. Eglė Pertraitienė, turi Europos augalų apsaugos organizacijos gerosios praktikos sertifikatą, kuris užtikrina tyrimų patikimumą ir duomenų kokybę.
Technologiniai sprendimai ir inovacijos testuojami Tiksliųjų tyrimų centre „AgroTTC“, o visą informacinę ekosistemą apjungia grupės vystoma „Agro247“ – skaitmeninė platforma, leidžianti ūkininkams realiu laiku matyti ir valdyti visus ūkio procesus, nuo dirvožemio analizės iki derliaus planavimo.
Remiantis šia patirtimi, kuriama ir gyvulininkystės verslo struktūra. Siekiant užtikrinti aukščiausius gyvūnų sveikatingumo, produktyvumo ir gerovės standartus „Agrokoncerno grupė“ susitarė dėl bendradarbiavimo su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (LSMU).
Partnerystė apims tyrimus ir inovacijas genetikos, pašarų sudėties ir mitybos balansavimo, gyvūnų gerovės bei emisijų mažinimo srityse. Kartu su mokslininkais bus kuriami sprendimai, leidžiantys efektyviau naudoti išteklius, gerinti bandos produktyvumą, mažinti aplinkos poveikį ir užtikrinti tvarų ūkininkavimą.
Strateginė investicija į pašarų gamyklą
Svarbi būsimos gyvulininkystės bazės dalis – strateginė investicija į pašarų gamybą. Pasak įmonės „Agrokoncernas“ direktoriaus Edgaro Šakio, pašarų kokybė yra tiesiogiai susijusi su pieno produktyvumu ir sudėtimi.
„Pieno kokybė prasideda ne fermoje, o pašarų gamyboje. Tiksliai subalansuotas racionas pagal energijos, baltymų ir skaidulų santykį leidžia pasiekti iki 40 litrų pieno primilžį per dieną iš vienos karvės“, – teigia E.Šakys.
Siekdama autonomijos, grupė investavo į Kretingos pašarų gamyklos atnaujinimą ir modernizavimą. Joje bus pagaminama apie 110 tūkst. tonų aukštos kokybės pašarų per metus.
Žengdama į pašarų gamybos rinką, „Agrokoncerno grupė“ siekia tapti vienu iš pagrindinių ir patikimiausių pašarų tiekėjų Lietuvoje. Moderni pašarų gamykla ir mokslu pagrįsti sprendimai leis užtikrinti aukščiausią kokybę, o bendradarbiavimas su pasauliniais partneriais – užsitikrinti lyderystę šiame segmente.
„Plėsdami pašarų gamybos veiklą pradedame strateginį bendradarbiavimą su pasauliniais lyderiais „Pioneer“ ir „Corteva Agriscience“. Šie partneriai tieks mums kukurūzų silosui, grūdainiui skirtas sėklas bei kukurūzų ir žolės siloso konservantus. Tai leis užtikrinti visos pašarų gamybos grandinės kokybę – nuo sėklos iki galutinio raciono“, – sako E.Šakys.
Gamykla aptarnaus ne tik „Agrokoncerno grupės“ valdomus ūkius, bet ir visus norinčius ūkininkus. Tai suteiks galimybę Lietuvos pieno ir mėsos gamintojams naudoti profesionaliai pagamintus, patikimos sudėties pašarus.
„Kiekvienas pašarų komponentas tikrinamas laboratorijoje, vertinamas pagal maistinę vertę, energijos ir baltymų balansą. Kretingos gamykla leis pašarus pritaikyti konkrečioms gyvulių grupėms ir taip užtikrinti tikslų, skaičiais pagrįstą produktyvumo valdymą“, – teigia E.Šakys.
Ūkininkai jau dabar gali rinktis iš plataus, kokybiškai pagamintų pašarų asortimento, paruošto pagal skirtingų gyvulių ir naminių paukščių poreikius.
Esant poreikiui, kuriami ir universalūs receptai, tinkami įvairaus dydžio ūkiams bei siekiantiems optimizuoti gamybos sąnaudas.
Plečia žemės ūkio technikos parką
Kuriant pieno gamybos infrastruktūrą, „Agrokoncerno technika“ investavo į specializuotą ir patikimą įrangą, kuri padėtų užtikrinti aukštos kokybės pašaro paruošimą ir efektyvų darbą ūkiuose.
Įmonė atstovauja pasaulinių gamintojų techniką, tokią kaip „SIP“ šienapjovės, vartytuvai, grėbliai, „Lucas G“ pašarų ruošimo, dalinimo ir mėšlo tvarkymo įrangą, „Dinapolis“ puspriekabes, germinatorius, mėšlo kratytuvus, siloso volus bei „Bednar“ diskinius skutiklius, sėjamosios, tarpueilių purentuvus, augalinių liekanų tvarkymo sprendimus.
Ši technika pasižymi aukšta kokybe, patikimumu ir inovatyviais sprendimais, kurie svarbūs tiek dideliuose, tiek mažesniuose ūkiuose.
Pasak „Agrokoncerno technikos“ atstovų, ši įranga pirmiausia išbandoma „Ateities ūkyje“, todėl ūkininkai gali rinktis jau patikrintus, realiomis sąlygomis ištestuotus sprendimus, atitinkančius Lietuvos klimato ir dirvožemio specifiką.
Patirtimi dalinsis ir su kitais
Pasak R.Karbauskio, kuriant gyvulininkystės bazę, bus įgyvendinama genetikos ir bandos gerinimo programa, pagal kurią planuojama auginti veislinius gyvulius. Bus kuriamas aukštos genetinės vertės jaučių spermos tiekimo centras, padėsiantis užtikrinti vietinės selekcijos bazę ir padėsiantis ūkininkams formuoti produktyvesnes bandas.
Didžiausiame Europoje karvių fermų komplekse diegiamos skaitmeninės gyvulių sveikatingumo stebėsenos sistemos, kurios leis realiu laiku sekti kiekvieno gyvulio būklę, produktyvumą, raciono efektyvumą.
„Surinkti duomenys padės priimti greitus ir tikslius sprendimus tiek ūkių, tiek veterinarijos specialistams. Savo sukauptomis žiniomis dalinsimės ir su savo partneriais bei klientais, nes mūsų tikslas tas pats – stiprūs pieno ūkiai“, – pabrėžia R.Karbauskis.
Visą pieno gamybos ekosistemą papildys biometano jėgainė, kurioje iš organinių galvijų srutų bus gaminamos aukštus kokybės standartus atitinkančios biometano dujos su kilmės garantijų sertifikatais. Šis procesas ne tik leis efektyviai panaudoti šalutinius produktus, bet ir mažins šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas ir prisidės prie importuojamų gamtinių dujų mažinimo.
Jėgainėje, kuri savo veiklą pradės 2027 metais, pagamintas biometanas bus tiekiamas į bendrą dujų tinklą.
Tokiu būdu „Agrokoncerno grupė“ įgyvendina žiedinės ekonomikos principus, kai augalininkystės, gyvulininkystės ir energetikos sektoriai veikia kaip vientisa, tarpusavyje susijusi sistema.
