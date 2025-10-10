Lrytas Premium prenumerata tik
Paaiškėjo, kiek EK skiria pinigų nuo pavasarinių šalnų nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams

2025 m. spalio 10 d. 17:56
Lrytas.lt
Europos Komisija (EK) nuo pavasarinių šalnų nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams skyrė 1,1 mln. eurų paramos. ​Iš viso EK iš rezervo Lietuvos, Bulgarijos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos ir Vengrijos vaisių, riešutų ir daržovių augintojams skyrė beveik 50 mln. eurų. 
Visos šalys gali papildyti šią ES paramą iki 200 proc. nacionalinių lėšų.
Išmokos ūkininkams, skirtos skubiai finansinei paramai turi būti išmokėtos iki 2026 metų balandžio 30 dienos.
išmokaEuropos Komisija (EK)žemės ūkis
