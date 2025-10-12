„Tušti narvai“ planuoja rengti ketvirtą protestą dėl be nuskausminamųjų kastruojamų paršelių

„Kadangi šita tarnyba dėl gyvūnų imasi veiksmų tik po to, kai yra viešai gėdinama ir verčiama dirbti, kviečiu į dar vieną protestą“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė G. Vaitkevičiūtė.
„Dabar prasidės tikroji kova. Kiaulininkai ir VMVT šiuo metu yra vienoje pusėje. Toje darbo grupėje kiaulininkų lobistai, mano nuomone, jausis neliečiami“, – teigė ji.
Anot organizacijos vadovės, proteste bus kreipiamasi į VMVT vadovę A. Mikalauskienę.
„Todėl reikia nenustoti rodyti dėmesio VMVT vadovei. Reikia reikalauti iš jos dirbti savo darbą, kurio iš jos reikalauja ir įstatymai, ir visuomenė, ir moralė“, – rašė ji.
Protestas planuojamas spalio 22 d. prie VMVT.
Kaip skelbta anksčiau, šiemet buvo surengti trys nevyriausybinės gyvūnų gerovės organizacijos „Tušti narvai“ protestai, kuriais buvo reikalaujama pakeisti šiuo metu galiojančią tvarką, pagal kurią jauni paršeliai yra kastruojami, nenaudojant nuskausminamųjų.
Dėl šios tvarkos pakeitimo organizacija viešai kreipėsi ir į VMVT vadovę Audronę Mikalauskienę, pasak jų, galinčią vienu parašu pakeisti esamą situaciją, tačiau norimo rezultato nepasiekė.
Tiesa, rugpjūčio pabaigoje Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, socialdemokratas Linas Jonauskas registravo įstatymo pataisas, kuriomis siūlo uždrausti iki 7 dienų amžiaus paršelių kastraciją, nenaudojant nuskausminamųjų.
„Tuščių narvų“ duomenimis, paršelių kastraciją be nuskausminamųjų jau yra uždraudusi Suomija, Vokietija, Prancūzija, Švedija, Nyderlandai, Norvegija ir Belgija, o griežtesni apribojimai jau galioja ir Šveicarijoje bei Danijoje.
Paršeliai paprastai kastruojami siekiant sumažinti agresyvų elgesį, taip pat – norint išvengti nemalonaus kuilio mėsos kvapo.
Jei kastraciją draudžiantis įstatymas būtų priimtas Seimo rudens sesijos metu, jis įsigaliotų nuo 2026 m. sausio 1 d.