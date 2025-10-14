Lrytas Premium prenumerata tik
Pieno supirkimo kaina Lietuvoje per metus išaugo 17 proc.

2025 m. spalio 14 d. 14:23
Vidutinė natūralaus žaliavinio pieno supirkimo kaina Lietuvoje šių metų rugsėjį viršijo 50 centų už kilogramą ir buvo 17 proc. didesnė nei pernai tuo pačiu metu, rodo Europos Sąjungos (ES) pieno rinkos observatorijos (MMO) išankstiniai duomenys.
Palyginti su šiuo rugpjūčiu, vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina pirmą rudens mėnesį augo daugiau nei 2 proc. Anot MMO, pieno kaina šiemet Lietuvoje augo du kartus sparčiau nei vidutiniškai ES valstybėse.
Panašios tendencijos fiksuotos ir kitose Baltijos šalyse. Latvijoje vidutinė pieno supirkimo kaina rugsėjį siekė 48,1 cento – 21 proc. daugiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu.
Tuo metu Estijoje natūralaus pieno kilogramas kainavo 15 proc. daugiau nei pernai – 48,8 cento, rodo MMO duomenys.
