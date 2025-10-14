Pieno supirkimo kaina Lietuvoje per metus išaugo 17 proc.

Palyginti su šiuo rugpjūčiu, vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina pirmą rudens mėnesį augo daugiau nei 2 proc. Anot MMO, pieno kaina šiemet Lietuvoje augo du kartus sparčiau nei vidutiniškai ES valstybėse.
Panašios tendencijos fiksuotos ir kitose Baltijos šalyse. Latvijoje vidutinė pieno supirkimo kaina rugsėjį siekė 48,1 cento – 21 proc. daugiau nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu.
Tuo metu Estijoje natūralaus pieno kilogramas kainavo 15 proc. daugiau nei pernai – 48,8 cento, rodo MMO duomenys.
PienasKainaEuropos Sąjunga (ES)
