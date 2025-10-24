Vokietijoje sparčiai plinta paukščių gripas

Vokietijos žemės ūkio ministras Aloisas Raineris kalbėdamas spaudos konferencijoje pasakė, kad per pastarąsias dvi savaites labai sparčiai daugėjo užsikrėtimo atvejų.
Svarbiausia valdžios institucijų užduotis – „užkirsti kelią tolesniam viruso plitimui, apsaugoti gyvūnus ir išvengti žalos mūsų žemės ūkiui ir maisto pramonei“, – pridūrė jis.
Vokietijos nacionalinis gyvūnų ligų tyrimų centras – Friedricho Loefflerio institutas (FLI) – įspėjo apie didelę tolesnių protrūkių riziką.
Kadangi gripu užsikrėtė ir laukiniai paukščiai, įskaitant gerves, kurios pirmiau šia liga nesirgdavo, FLI įspėjo, kad galima tikėtis „tolesnio, galbūt plačiai paplitusio perdavimo“.
Naujienų agentūros AFP fotografas matė savanorius su baltais apsauginiais kostiumais ir kaukėmis, kurie Linumo mieste į šiaurę nuo Berlyno rinko dešimtis negyvų gervių.
Tada negyvus gyvūnus išvežė ekskavatorius.
Aplinkos apsaugos organizacijos NABU atstovas spaudai Helge May‘jus naujienų agentūrai AFP sakė, kad tikėtina, jog dėl protrūkių buvo paskersta daugiau nei 240 tūkst. gyvūnų.
Į užklausą apie šį skaičių FLI kol kas neatsakė.
Ketvirtadienį pietvakarių Vokietijoje esančiame ūkyje teko paskersti apie 15 tūkst. gyvulių, pranešė regiono valdžios institucijos.
Valdžios institucijos paragino visuomenę vengti kontakto su sergančiais ar nugaišusiais gyvūnais.
FLI įspėjo, kad teoriškai žmogus galėtų užsikrėsti nuo paukščių, nors manoma, kad realus pavojus yra nedidelis.