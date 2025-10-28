Vilniaus rajone dėl afrikinio kiaulių maro protrūkio skelbiama ekstremalioji situacija

„Šiandien pasirašiau potvarkį, kuriuo skelbiu savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją Nemenčinės seniūnijoje dėl afrikinio kiaulių maro protrūkio“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė R. Duchnevičius.
Mero teigimu, reaguojant į situaciją, antradienį savivaldybėje taip pat buvo sušauktas neeilinis Vilniaus rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdis, kuriame buvo aptarta esama situacija ir būtinos priemonės, siekiant sustabdyti ligos plitimą.
Antradienį VMVT pranešė, kad Vilniaus rajone esančiame įmonės „Cestos maistas“ kiaulių ūkyje, kuriame laikoma apie 19 tūkst. gyvulių, patvirtintas AKM protrūkis.
Anot tarnybos, per pastarąsias dvi dienas komplekse buvo pastebėtas staigus kiaulių gaišimo šuolis – per vieną dieną nugaišo 25 kiaulės, o kitą dieną dar 2. Įtarus AKM, buvo paimti mėginiai laboratoriniams tyrimams.
Pirmadienį gavus teigiamus laboratorinių tyrimų rezultatus, ūkio teritorijoje buvo nustatyti gyvulių judėjimo apribojimai, siekiant užkirsti ligos plitimą.
Ūkyje taip pat pradėti židinio likvidavimo darbai – atliekama pirminė dezinfekcija, naikinamos gaišenos, pašarai ir pakratai. Aplink užkrėstą ūkį nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos, kuriose taikomi papildomi ribojimai.