Ūkininką pribloškė iš VMVT paskambinusio darbuotojo klausimas: „Gerai, kad sėdėjau“
2025 m. spalio 31 d. 08:24
Mėsinius galvijus Kaišiadorių rajone ekologiškai auginantys Erika ir Saulius Kupčinskai sako, kad šiandien jų ūkis – ant apsisprendimo slenksčio. Nors mėsos supirkimo kaina tenkina, tačiau vargina nuolat besikeičiantys reikalavimai, gąsdina siaučiančios pavojingos ligos. Ūkininkai šį pavasarį sulaukė ir netikėto skambučio iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT), o klausimas kitame ragelio gale – Saulių privertė kaip reikiant sunerimti.