Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
VerslasAgronaujienos

Ūkininką pribloškė iš VMVT paskambinusio darbuotojo klausimas: „Gerai, kad sėdėjau“

2025 m. spalio 31 d. 08:24
Lrytas Premium nariams
Mėsinius galvijus Kaišiadorių rajone ekologiškai auginantys Erika ir Saulius Kupčinskai sako, kad šiandien jų ūkis – ant apsisprendimo slenksčio. Nors mėsos supirkimo kaina tenkina, tačiau vargina nuolat besikeičiantys reikalavimai, gąsdina siaučiančios pavojingos ligos. Ūkininkai šį pavasarį sulaukė ir netikėto skambučio iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT), o klausimas kitame ragelio gale – Saulių privertė kaip reikiant sunerimti.
Daugiau nuotraukų (14)
žemės ūkisagroverslasšeimos ūkis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.