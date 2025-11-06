Prasminga prenumerata
Pieno produktų kainos pasaulinėje rinkoje smuko šeštą kartą iš eilės

2025 m. lapkričio 6 d. 16:24
Šią savaitę pasauliniame „Global Dairy Trade“ aukcione pieno produktų kainos sumažėjo 2,4 proc., praneša tarptautinis žemės ūkio portalas „Agriland“. Tai jau šeštas iš eilės fiksuojamas kainų kritimas, o indeksas pasiekė žemiausią lygį nuo 2024 m. rugpjūčio.
Labiausiai pigo čederio sūris – jo kaina sumažėjo 6,6 proc. Taip pat sviesto kainos smuko 4,3 proc., o nenugriebto pieno – 2,7 proc. Tuo metu kai kurių produktų, pavyzdžiui, mocarelos sūrio, kainos šiek tiek pakilo.
Ekspertų vertinimu, kainų kritimą lemia perteklinė pieno pasiūla pasaulinėje rinkoje ir silpna jo produktų paklausa, nes pirkėjai perka tik būtiniausius kiekius, o sandėliai jau užpildyti prieš šventinį laikotarpį.
Skelbiama, kad kad sudėtingoje padėtyje atsidūrė ne tik Europos pieno ūkiai, bet ir perdirbėjai. Mažėjančios didmeninės sviesto, sūrio, grietinėlės ir kitų produktų kainos rodo niūrias viso sektoriaus perspektyvas. 
Europos Komisijos duomenimis, rudenį žaliavinio pieno kainos smarkiai nukrito Vokietijoje, Nyderlanduose ir Airijoje, o Lenkijos perdirbėjai praneša planuojantys tolesnius kainų sumažinimus.
Kaip nurodo „Farmers Weekly“, prognozuojama, kad Europoje pieno ir jo gaminių didmeninių kainų kritimas tęsis dėl didelės pasiūlos ir vidutinės paklausos, o greito atsigavimo nesitikima bent iki 2026 m. antros pusės.
