Nuo šalnų nukentėję ūkininkai gali pretenduoti į 3,3 mln. eurų kompensacijų

Jeigu sodai ir uogynai yra kelių savivaldybių teritorijose ir šalnų padarytą žalą vertino kelių savivaldybių sudarytos komisijos, prašymas teikiamas toje savivaldybėje, kurioje yra registruotas žemės ūkio valdos centras.
Paramos dydis diferencijuojamas pagal augalų grupes ir patirtos žalos mastą. Jei bendras visiems pareiškėjams apskaičiuotas paramos dydis viršys nuostoliams kompensuoti skirtą sumą (3,3 mln. Eur), apskaičiuota parama kiekvienam pareiškėjui mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui.
Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos Paramos nuo 2025 m. pavasario šalnų nukentėjusiems sodų ir uogynų augintojams taisyklės yra čia.
šalnosParamažemės ūkis
Rodyti daugiau žymių