Ūkininkas iš laukų su burokais parsivežė ir sprogmenį Buvo įvestas planas „Skydas“

2025 m. lapkričio 12 d. 15:42
​Renkant daržovių derlių laukuose, ūkininkas parsigabeno ir pavojingą radinį – karo laikų sprogmenį. Kaip Lrytas sako Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), įvykio vietoje budėjo ugniagesiai gelbėtojai, dirbo išminuotojai. Tačiau žemdirbys atviras – tokių pavojingų radinių žemėje jis aptinka kasmet.
Antradienį, 14 val. 52 min., Vilkaviškio r. Kybartuose, Vištyčio g. įvestas planas „Skydas“. Karo laikų granata ir minosvaidžio mina rasta tarp burokų, kuri iš laukų, drauge su daržovėmis, atvežta į bendrovę „Šaka“.
Aptikus sprogmenis buvo įvestas planas „Skydas“. PAGD teigimu, ugniagesiai budėjo įvykio vietoje, kol atvyko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai. Kariškiai sprogmenis išsivežė sunaikinimui.
Minėtos žemės ūkio bendrovės vadovas Darius Matijošaitis atvirauja, kad tokie radiniai – jau įprasti.
„Kasmet jų randame. Kadangi kasame šakniavaisius – atrandame ir sprogmenų. Vilkaviškio, Šakių pusėje karo metais ėjo frontas, todėl sprogmenų randame iki šiol. Laimei, daug bombų surūdijo, korozija daro savo, dalis jau neveiksmingos. Bet, aišku, pavojus visada yra“, – atsidūsta „Šaka“ vadovas D.Matijošaitis.
Jis džiaugėsi, kad įvykio niekas nenukentėjo.
