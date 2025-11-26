VMVT panaikino apsaugos ir priežiūros zonas po Kretingoje nustatyto paukščių gripo židinio

„VMVT informuoja, kad nuo 2025 m. lapkričio 25 d. panaikinamos apsaugos ir priežiūros zonos, nustatytos po labai patogeniško paukščių gripo protrūkio Kretingos rajone“, – rašoma VMVT pranešime.
„Protrūkis buvo nustatytas šių metų spalio 14 d. stambiame kalakutų ūkyje, esančiame Kartenos seniūnijoje, Kretingos rajone“, – rurodo tarnyba.
Kaip skelbta anksčiau, paukščių gripo židiniai buvo užfiksuoti ir Anužių bei Kalniškių kaimuose, Kretingos rajone. Vis dėlto, ten nustatyti ribojimai vis dar galioja.