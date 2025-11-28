Už pirmąsias stintas – kosminė kaina: aiškina, kodėl jos tokios brangios

Šiuo metu kilogramas stintų kainuoja 13–15 eurų. Kaip „Vakarų ekspresui“ sakė žuvimi prekiaujančios įmonės „Neptūno žuvys“ vadovas Marius Narbutas, stintų kaina priklauso nuo paklausos.
„Pirmosios stintos pasirodė prieš savaitę ir jas pirkome iš Kuršių marių žvejų, dabar jau tinklais sugaunamos ir priekrantėje. Kol kas pagaunama minimaliai, po 10–15 kg. Dėl to ir kaina yra didelė. Stinta eina iki pat pavasario, vėliau kainos kris ir po kurio laiko gali siekti tik 6 eurai už vieną kilogramą“, – pasakoja žuvimi prekiaujančios įmonės vadovas.
Pasak jo, ką tik pasirodžiusi stinta šiuo metu yra pati riebiausia, storiausia, dar neišneršusi, pagaunama su ikrais. Tai taip pat lemia ir jos kainą. Po neršto, pavasariop, ji jau nebėra tokios „geros formos“, sugaunama smulkesnė, plonesnė, jau išneršusi.
„Jokių stebuklų nėra. Jei šiuo metu žvejai pagautų daug stintų, o ne po kelioliką kilogramų, tai ir kaina būtų gerokai mažesnė“, – dėstė M. Narbutas.
Įsigyti šviežių stintų galima Naujajame turguje arba Danės g. esančioje žuvų parduotuvėje.