VerslasAgronaujienos

Netikėta ir liūdna žinia – mirė patyrusi daržininkė S. Kievinienė

2025 m. gruodžio 1 d. 17:32
Lrytas.lt
Gruodžio 1 d. Lietuvos daržovių augintojų asociacija (LDAA) pasidalijo širdį veriančia žinia – netikėtai mirė ilgametė asociacijos narė Salvina Kievinienė.
Daugiau nuotraukų (5)
„Salvina buvo ne tik talentinga, charizmatiška ir atsakinga daržovių augintojų bendruomenės narė – ji buvo vertinama už savo kūrybiškumą, darbštumą, nuoširdumą ir begalinį atsidavimą veiklai.
Salvina buvo renkama asociacijos valdybos nare, auditore. Jos aistra buvo pomidorai, vaistažolės, prieskoninės daržovės, moliūgai, čiliukai ir daugelis kitų. Iš jų ji kūrė pagardus, cukatus, prieskonių mišinius, hidrolatus, vedė edukacijas, o savo ūkyje mielai dalijosi sukauptomis žiniomis tiek su asociacijos nariais, tiek su visais daržovių auginimo entuziastais.
Jų sodybos kiemo vartai visada buvo atviri kiekvienam, ieškančiam įkvėpimo ar patarimo“, – su liūdesiu praneša LDAA.
Asociacija taip pat reiškia gilią užuojautą velionės šeimai ir jos artimiesiems. 
 
žemės ūkisnetektisūkininkė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.