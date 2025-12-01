Netikėta ir liūdna žinia – mirė patyrusi daržininkė S. Kievinienė

„Salvina buvo ne tik talentinga, charizmatiška ir atsakinga daržovių augintojų bendruomenės narė – ji buvo vertinama už savo kūrybiškumą, darbštumą, nuoširdumą ir begalinį atsidavimą veiklai.
Salvina buvo renkama asociacijos valdybos nare, auditore. Jos aistra buvo pomidorai, vaistažolės, prieskoninės daržovės, moliūgai, čiliukai ir daugelis kitų. Iš jų ji kūrė pagardus, cukatus, prieskonių mišinius, hidrolatus, vedė edukacijas, o savo ūkyje mielai dalijosi sukauptomis žiniomis tiek su asociacijos nariais, tiek su visais daržovių auginimo entuziastais.
Jų sodybos kiemo vartai visada buvo atviri kiekvienam, ieškančiam įkvėpimo ar patarimo“, – su liūdesiu praneša LDAA.
Asociacija taip pat reiškia gilią užuojautą velionės šeimai ir jos artimiesiems.
žemės ūkisnetektisūkininkė
